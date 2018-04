A.S. Lucchese



Striscione in curva contro il 'barbone', ma quel barbone ha salvato la Lucchese dal fallimento

venerdì, 13 aprile 2018, 13:34

I tifosi rossoneri non hanno trovato di meglio da fare che appendere uno striscione in curva Ovest ieri pomeriggio all'indirizzo di Arnaldo Moriconi dimenticandosi che, pur con tutti i limiti e i difetti, se la Lucchese è ancora in Lega Pro il merito è, soprattutto, suo.

Il barbone è, appunto, il patron rossonero Arnaldo de Paperoni altrimenti detto Paperon de Moriconi, persona sicuramente particolare, abituata a comandare - impossibili, con lui, due galli nello stesso pollaio - e a fare e disfare a proprio piacimento, in grado, in caso di trattativa, di prenderti per sfinimento, di dire e non dire e di fare e non fare. Persona ingestibile anche perché, in fondo, i soldi per gestire la Lucchese, fino ad oggi, li ha quasi messi tutti lui salvando il sodalizio rossonero dal terzo fallimento in pochi anni.

Striscione, quindi, a nostro avviso, ingiusto anche se, effettivamente, questa storia della vendita societaria è ormai ai limiti della farsa se non della barzelletta. Ieri, però, Grassini, Lucchesi e Bari erano a pranzo al Celide in perfetta sincronia con Moriconi e il suo legale per cui e salvo sorprese che non ci auguriamo, tutto dovrebbe essere, ormai, pronto per la firma del contratto definitivo.