Al 60’ Starita colpisce ancora e chiude il match

sabato, 5 maggio 2018, 16:34

di michele masotti

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Cecchini, Bertoncini, Espeche; Dell’Amico (46’ Nolè), Arrigoni, Damiani, Buratto (53’ Shekiladze), Russu; Fanucchi e Bortolussi A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Mugelli, Russo e Parker Allenatore: Giovanni Lopez

Pro Piacenza (4-4-2): Gori, Calandra, Battistini, Belotti, Ricci; La Vigna, Cavagna, Barba, Starita; Mastroianni e Musetti A disposizione: Bertozzi, Cuccato, Paramatti, Aspas, Alessandro, Abate e Messina Allenatore: Stefano Maccoppi

Arbitro: Nicola De Tullio di Bari (Assistenti Manara di Mantova e Valletta di Napoli)

Marcatore: 41’ e 60’ Starita, 45’ Barba

Note: Ammonito Belotti. Calci d’angolo 8-8

Out gli infortunati Baroni e Capuano, Lopez adatta Luca Cecchini come terzo difensore centrale. Sulla fascia destra maglia da titolare per il rientrante Dell’Amico. Per il resto l’undici della Lucchese non presenta altre novità. Maccoppi, alla terza partita sulla panchina degli emiliani, punta su un 4-4-2 nel quale Starita e Barba sono gli esterni di centrocampo, in attacco è il massese Musetti a fare da spalla al possente Mastroianni. L’assenza di Belfasti fa retrocede sulla linea difensiva Ricci. Tornano in panchina Aspas e Alessandro mentre il figlio d’arte Frick, il padre Mario è stato una prima punta nei primi anni 2000 di Hellas Verona, Arezzo, Ternana e Siena, è messo fuori causa da un problema muscolare.

Al 8’, sugli sviluppi di un corner, potenziale chance per Dell’Amico che da posizione defilata al limite dell’area piccola calcia sopra la traversa. Pro Piacenza che non rinuncia a giocare e che si impegna i locali specialmente sulle palle inattive. Dapprima Albertoni devia in corner con qualche brivido; addirittura sul corner seguente viene annullato un gol a Starita. Il possesso palla dei rossoneri è alquanto sterile e così i rifornimenti alle due punte sono praticamente nulli. Di contro gli ospiti con poche verticalizzazioni arrivano con frequenza dalle parti di Albertoni che al minuto numero ventisei sventa a lato il colpo di testa ravvicinato di Mastroianni. Emiliani che dilapidano un’altra occasione con Barba che in diagonale manda di poco a lato dopo una fuga sulla sinistra di Starita. Il monologo degli ospiti raggiunge il meritato frutto al 41’. Barba sfonda ancora una volta sulla corsia destra, va sul fondo e mette un buon pallone per l’accorrente Starita che dal limite esplode un gran destro che finisce in rete. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il raddoppio che porta la firma dello stesso Barba, sicuramente il migliore dei suoi, che appena entrato in area supera Albertoni con una perfetta rasoiata.

Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Nolè per uno spento Dell’Amico e con Gori che vola a smanacciare a lato la morbida punizione di Arrigoni. Una manciata di minuti dopo fa il suo ingresso in campo Shekiladze in luogo di Buratto. Lucchese decisamente a trazione anteriore. Ma è soltanto una fiammata rossonera, dato che al 60’ ancora Starita concretizza un’altra ripartenza di marca piacentina.