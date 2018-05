A.S. Lucchese



Giovedì assemblea della Lucchese, oggi in Camera di Commercio iscritta a ruolo la pratica di passaggio delle quote

martedì, 8 maggio 2018, 22:51

di aldo grandi

Mentre Arnaldo Moriconi attacca il direttore sportivo Obbedio per le parole dette in conferenza stampa, oggi la Camera di Commercio di Lucca ha iscritto a ruolo la pratica di passaggio delle quote societarie cedute alla Aigornetto Ltd. Si trattava di un passaggio assolutamente indispensabile affinché si possa tenere - come probabilmente accadrà giovedì sera - l'assemblea dei soci della Lucchese Libertas 1905 che dovrà procedere alla nomina del nuovo amministratore dopo le dimissioni di Carlo Bini.

Fabrizio Lucchesi, dirigente e futuro direttore generale della società rossonera, non ha voluto commentare quanto avvenuto nella giornata odierna tra il direttore sportivo Obbedio e la società nella persona di Arnaldo Moriconi che ha emesso un comunicato molto critico nei confronti dello stesso Obbedio.

"Noi non siamo ancora proprietari della Lucchese - spiega Lucchesi - quindi non potevamo ne avremmo saputo come e dove intervenire. Quello che ha detto Obbedio non lo so, so che la società, Moriconi, ha risposto con un comunicato stampa, ma noi non c'entriamo assolutamente nulla poiché si riferiscono entrambi alla stagione trascorsa quando noi non eravamo ancora arrivati. Di sicuro era importante quanto avvenuto oggi alla Camera di Commercio dove, se uno va a vedere, è stata iscritta a ruolo la pratica del passaggio delle quote societarie alla Aigornetto che risulta, adesso, il socio di maggioranza. Giovedì, ma non siamo ancora sicuri del tutto, dovrebbe esserci l'assemblea con cui ridaremo un organigramma alla società a cominciare dall'amministratore".