A.S. Lucchese



Grassini ci mette la faccia: "Nessun problema, garantisco io"

mercoledì, 16 maggio 2018, 20:58

di aldo grandi

Lorenzo Grassini vuole partire con il piede giusto e, soprattutto, è consapevole che farlo con il piede sbagliato sarebbe un suicidio sotto il profilo della comunicazione e dei rapporti interpersonali con giornalisti e tifosi. Per questa ragione ha sentito, oggi, il bisogno di chiamare in presenza di Arnaldo Moriconi, Giuseppe Bini e Fabrizio Lucchesi, così da fugare ogni dubbio residuo e contrastare quelle voci che si sono diffuse circa il ritardo con cui il bonifico destinato a Moriconi sta impiegando per atterrare sul suo conto corrente.

"Nessun problema - esordisce - garantisco io. Sono qui alla presenza dei miei soci e collaboratori e ho voluto personalmente contattare i giornalisti per spiegare come stanno le cose ed evitare pericolosi fraintendimenti. Questa mattina sono stato con Matteo a vedere le macchine di Moriconi, dopodiché siamo andati tutti a pranzo a abbiamo fatto un po' di programmazione sportiva con qualche nome che, però, è inutile vada a rivelarvi".

"Quanto al bonifico - aggiunge Grassini - esso è partito direttamente dal mio conto nella banca svizzera dove ho depositati i soldi. Io ho vissuto con la residenza in Svizzera fino al 2016 ed ecco perché la banca, di cui non voglio fare il nome, è elvetica. State tranquilli che se uno sul conto non ha disponibilità, diventa inutile anche l'ordine di bonifico che, comunque, la mia banca non accetterebbe. Se il mio conto avesse un saldo inferiore a diecimila euro, verrebbe chiuso senza tanti problemi perché in Svizzera funziona un po' diversamente rispetto a qui. I soldi sono partiti e arriveranno sul conto in Italia nelle prossime ore. Io ho effettivamente un altro impegno e domani sera non potevo essere presente all'assemblea e trattandosi della prima, voglio esserci a tutti i costi. Sarebbe stata rinviata ugualmente se a non poterci essere fosse stato Arnaldo Moriconi. Io non prendo in giro nessuno e, comunque, se avessi voluto e ve lo confido, sarei già potuto diventare amministratore della Lucchese al momento della firma dell'atti a Siena perché Moriconi era disponibile a fare subito il trasferimento".