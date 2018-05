A.S. Lucchese



Grassini esplode: "Sono incazzato come una tigre, questa è una presa per il culo"

sabato, 5 maggio 2018, 18:46

di aldo grandi

Lorenzo Grassini è una furia. Mancano pochi secondi alla fine dell'incontro nel quale la Lucchese, sconfitta per quattro a zero, ha giocato una delle sue più scialbe partite stagionali. Per Grassini e per Lucchesi era la prima partita da quando hanno acquistato ufficialmente il sodalizio rossonero e si sarebbero aspettati ben altro risultato. "Sono incazzato come una tigre" esordisce in tribuna Vip il presidente Grassini. "E non perché abbiamo perso - aggiunge - perché si può perdere o vincere una partita, ma per il modo in cui è accaduto. E' stata una presa per il culo, innanzitutto per i tifosi, eccezionali, che non hanno mai smesso di incitare la squadra fino all'ultimo e anche sul quattro a zero. Io se fossi stato al loro posto me ne ero già andato. Se una partita così l'avessero giocata a Livorno o a Roma, non so i giocatori come avrebbero potuto essere accolti a fine gara. Se avessimo fatto giocare una formazione delle giovanili ci avrebbe messo più grinta di quella vista oggi in campo. Non voglio dire altro se non che sono veramente incazzato".

Foto Antonio Clerici