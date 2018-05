A.S. Lucchese



Il ds Obbedio a ruota libera: “In questi due anni di lacrime e sangue abbiamo fatto grandi cose”

martedì, 8 maggio 2018, 16:00

di michele masotti

L’epilogo amaro di sabato scorso, costato l’aggancio ai play-off, non cancella minimamente quanto di buono è stato fatto in questi due anni dalla Lucchese targata Lopez-Obbedio. Nella consueta conferenza stampa di fine stagione, utile per fare un bilancio, il direttore sportivo rossonero ha tessuto lodi di tutto il gruppo di giocatori, staff tecnico e organizzativo (segretaria nda), ricordando anche le condizioni economiche, era la fine dell’agosto 2016, in cui era la Pantera quando lui si è insediato. 24 mesi di lavoro, nei quali sono arrivati anche i quarti di finale play-off contro il Parma, che Obbedio ritiene estremamente positivi, giudizio che chi scrive condivide al 100 per cento, e che hanno permesso a Lucca di non scomparire dalla cartina del calcio professionistico. Rimane ancora tutto da scrivere il futuro di Obbedio, legato fino al 2019 a questi colori grazie alla salvezza ottenuta, nella Lucchese che verrà.

La prima battuta è arrivata in merito al rotondo e inatteso passa falso di quattro giorni fa. “La squadra sabato ha pagato la pressione di dovere centrare i play-off.” – prova a spiegare Obbedio- “I nostri giocatori non hanno un minimo di colpa alla luce di quanto hanno dimostrato in questa annata. Se uno fa un’analisi critica della stagione la classifica rispecchia i valori. Le formazioni che ci hanno preceduto godono di una struttura organizzativa e un budget economico superiore al nostro. Faccio pubblicamente i complimenti al Pontedera, formazione che avremmo potuto scavalcare, ma che ha una struttura organizzativa importante. Certo, ci sono state anche delle partite, come contro la Pistoiese, dove meritavamo i tre punti.”

Uno sguardo è stato rivolto a quello che non è andato in un’annata positiva, culminata con una permanenza in C conquistato con quattro giornate di anticipo. “Nell’allestire l’organico si fanno anche degli errori.” – è la premessa di Obbedio- “Del Sante è stato colpito da molti infortuni, i giovani Parker e Bortolussi hanno dato tutto in ruolo complicato e che gli servirà per il proprio percorso di crescita. Va anche detto che, sin dall’inizio della stagione, abbiamo subito problemi pesanti, come quelli avvenuti a Palumbo, Strada, Merlonghi ecc. Può essere che io anche abbia sbagliato delle valutazioni.” Il vero tallone d’Achille della Lucchese di questa stagione è stata la mancanza di una punta in grado di trovare con facilità la porta. Per questo una domanda è arrivata riguardo la cessione di De Vena autore, fino a quel momento, di cinque gol. “A gennaio abbiamo fatto due tipi di scelte: una tecnica perché volevo una punta con le caratteristiche tecniche e agili di Shekiladze e l’altra di bilancio che ci ha consentito di raggiungere l’autosufficienza economica fino a giugno.” –ha ripercorso le tappe Obbedio- “Tavanti, colui che aveva più richieste, non siamo riusciti a venderlo e dunque abbiamo virato su De Vena. Mingazzini ha deciso di smettere di giocare e ci tengo ringraziarlo a quello che ha dato negli ultimi 12 mesi. Credo che qualche altro elemento di esperienza come Di Masi, Fanucchi e Capuano potrebbe servire ancora alla Lucchese. L’unica sorpresa davanti a noi, lo ripeto, è il Pontedera”.

In questi 24 mesi non sono mancate, è innegabile, difficoltà di ogni genere che hanno finito però per cementificare l’unità di intenti di tutto l’ambiente rossonero “Sono stati due anni di lacrime e sangue, con giocatori al minimo di stipendio e che si pagavano vitto e alloggio. In alcuni casi hanno dovuto fare fronte anche a ecografie e risonanze.” – ha dichiarato Obbedio- “Per questa società il gruppo di lavoro, giocatori, staff tecnico e segreteria, siamo stati eccezionali. Direi inattaccabili. Mi ha colpito molto lo striscione esposto della curva sabato scorso che ha rispecchiato il percorso fatto dai ragazzi in questi due anni. Come ho detto, il mister ha portato una “500” ad andare a 200 all’ora, evitando di finire nella situazione complicata di Gavorrano e Cuneo.”

Il ds rossonero non ha risparmiato elogio su quanto di buono è stato fatto, sia sul campo che a livello societario sebbene il budget fosse il terzo più basso del campionato. “Non abbiamo preso nemmeno un punto di penalizzazione.” – ha detto Obbedio- “Ringrazio anche Bettini per avermi “salvato” la vita lavorativa. Con i suoi difetti e con le sue possibilità economiche, Moriconi non ci ha mai fatto prendere un punto di penalizzazione. Mi ha soddisfazione vedere uno come Bertoncini, che ha fatto la Serie A, provare a stringere i denti anche sabato sul 4-0. Il nostro gruppo ha dei valori umani eccezionali. Tutti hanno dato l’animo; non c’è nessuno qua dentro che possa rimproverarsi qualcosa. Abbiamo guadagnato 250.000 euro di minutaggio dei vari Baroni, Damiani e Parker. Questa club due anni fa (stagione 2015-2016 nda) si salvò alla penultima giornata grazie ad un colpo di fortuna con Bragadin. Il 3 dicembre eravamo quinti in classifica. È ovvio che le dinamiche societaria incidano sempre, soprattutto in queste categorie dove gli stipendi non sono esorbitanti.” Antonio Obbedio ha voluto anche chiarire la sua situazione contrattuale.

“L’obiettivo della salvezza era stato stipulato nel mio contratto del giugno 2017 e prevedeva un rinnovo automatico in caso di tale scopo.” – ha risposto così il direttore fugando ogni dubbio- “Lopez poteva andare da un’altra parte e io a Monopoli ma siccome siamo due persone serie siamo voluti rimanere, anche con uno stipendio più basso, per riconoscenza di questa società. Al momento non ho alcun appuntamento con la nuova proprietà.”

In merito al bilancio di questi due anni dietro la scrivania rossonera, il direttore sportivo di Giulianova ha fatto un paragone con la sua esperienza da calciatore in quel di Messina. “Da giocatore a Messina vinsi due campionati di fila, arrivando fino alla B, per poi gettare le basi per il successivo salto in A con elementi di categoria superiore.” – ha dichiarato Obbedio- “Dall’agosto 2016 ad oggi abbiamo fatto una cosa più difficile che vincere un campionato, ossia ripulire un club. Non era così semplice mantenere il professionismo a Lucca con tanti ragazzi che hanno creduto, come Damiani e Baroni, nelle parole mie e di Giovanni Lopez.”

Interpellato su quale dei suoi acquisti stagionali l’ha sorpreso maggiormente, Obbedio ha le idee chiare “Oltre ai già citati Damiani e Baroni” – ha affermato il ds rossonero- “Albertoni mi ha stupito, divenendo un portiere importante, merito anche del lavoro di Biato, dopo due anni nei quali aveva fatto la riserva. Simile discorso può esser applicato anche a Russu e Dell’Amico, che fino a gennaio si allenava con una squadra di Promozione.

Il direttore sportiva della Pantera ha voluto anche ringraziare anche i colleghi della carta stampa per il rapporto che si è venuto a creare: “Quando sono arrivato chiesi alla stampa di starci vicino e darci una mano, mantenendo una fede a ciò. Non ho mai letto una critica nei miei confronti. Spero di avere dato, in piccolissima parte, ho tolto quando giocavo. Se la Lucchese è stata venduta è perché si è fatto quello che si è fatto. Producendo una macchina vendibile.”