A.S. Lucchese



La grinta di Lopez in vista del Pro Piacenza: "Domani esiste solo la vittoria"

venerdì, 4 maggio 2018, 16:55

di michele masotti

Sconfiggere il Pro Piacenza e sperare che almeno una tra Giana Erminio, Pistoiese e Pontedera non faccia altrettanto contro i rispettivi avversari per potere accedere ai play-off. è questo il compito che attende la Lucchese, impegnata domani alle 16:30 davanti al pubblico del Porta Eisa nell'ultima partita di campionato. Ne è consapevole anche Giovanni Lopez, che si presenta alla conferenza stampa della vigilia consapevole dell'importanza della posta in palio di domani. Un traguardo che sarebbe importante e che avrebbe, anche alla luce della striscia negativa di risultati che aveva frenato il rendimento tra fine 2017 e i primi mesi del 2018, le sembianze di un piccolo capolavoro.

"Domani solo la vittoria e ci proveremo." - assicura il tecnico romano- " Il nostro percorso è stato lungo e piuttosto travagliato, vedi i molti infortuni e le altre note problematiche, ma tutto ciò non fa altro che rendere ancora merito ai miei ragazzi che si sono dimostrati straordinari. Abbiamo centrato la salvezza con tre turni di anticipo e questo era l'obiettivo primario della stagione. Per quanto concerne l'accesso agli spareggi promozione, non dipende soltanto da noi: dovremo attendere i risultati delle nostre tre avversarie dirette."

Venendo all'undici anti-Pro Piacenza, Lopez manterrà intatti il centrocampo e l'attacco che tanto bene hanno fatto contro l'Olbia, mentre dovrà reinventarsi il terzetto difensivo a causa di due assenze pesanti nella batteria dei marcatori centrali."In difesa abbiamo perso sia Baroni, infortunatosi con l'Under 20, che Capuano però troveremo una soluzione come l'abbiamo sempre trovato." - ha dichiarato il condottiero della Pantera- "Posso dire che non adotteremo una difesa a quattro: ne ho parlato anche con i ragazzi ed è giusto proseguire sulla linea tracciata durante tutto l'anno. Non è mia intenzione adottare un centrocampista in difesa. Shekiladze dal primo minuto? No, visto che non ha ancora molti minuti nelle gambe ma potrà darci un buon contributo a match in corso." Interpellato su quale delle tre compagini avrà il match più complicato, Lopez ha stilato una sorta di ex aequo. "Sulla carta sia il Pontedera che la Pistoiese hanno avversari complicati." - ha chiosato l'allenatore della Pantera- "Forse rischiano di più gli arancioni visto che il Gavorrano domani si gioca tanto. Dobbiamo mantenere sempre il nostro atteggiamento. Sulle seconde squadre in C (dovrebbero debuttare il prossimo anno oppure dalla stagione 2019-2020 nda) devo farmi ancora un'idea però credo che sia un'ottima idea se venisse fatta in una certa maniera."