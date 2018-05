La Lucchese andrà in ritiro estivo a Fiumalbo

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:47

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pro Piacenza, in programma sabato 5 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2 dalle ore 15 di mercoledì 2 maggio

venerdì, 27 aprile 2018, 17:17

“Ieri pomeriggio abbiamo perfezionato il passaggio dell’80 per cento delle quote della Lucchese all’Aigornetto Limited, suddivisa al 50 per cento tra me e mia moglie. Per noi oggi parte una nuova avventura.” Sono state queste le prime parole di Lorenzo Grassini da neo presidente della Lucchese Libertas

venerdì, 27 aprile 2018, 16:10

Lorenzo Grassini è arrivato allo stadio accompagnato dalla moglie, dal figlio e dall'immancabile Fabrizio Lucchesi

giovedì, 26 aprile 2018, 18:40

Davanti al notaio Alfredo Mandarini le parti hanno appena finito di leggere l'atto di acquisto/cessione della Lucchese Libertas 1905. Mancano le firme, sono momenti di emozione, poi, finalmente, la penna scende sui fogli stampati: inizia una Nuova Era

giovedì, 26 aprile 2018, 17:15

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni di Carlo Bini dalla carica di amministratore unico per motivi legati alle recenti vicende societarie

giovedì, 26 aprile 2018, 16:10

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di precisazioni inviataci dal direttivo di Lucca United in merito ad alcune voci diffusesi attraverso siti Internet e giornali cartacei