La Lucchese rende omaggio a Claudio Di Bert

sabato, 5 maggio 2018, 16:34

Lucchese decisamente a trazione anteriore. Ma è soltanto una fiammata rossonera, dato che al 60’ ancora Starita concretizza un’altra ripartenza di marca piacentina

venerdì, 4 maggio 2018, 16:55

Sconfiggere il Pro Piacenza e sperare che almeno una tra Giana Erminio, Pistoiese e Pontedera non faccia altrettanto contro i rispettivi avversari per potere accedere ai play-off

giovedì, 3 maggio 2018, 22:53

Archiviati i discorsi riguardanti la promozione diretta nei tre gironi, sono già salite in B Livorno, Padova e Lecce, gli ultimi 90’ della Serie C serviranno a determinare il quadro completo delle 28 compagini che si daranno battaglia nei maxi play-off che decreteranno la quarta e ultima forza che guadagnerà...

giovedì, 3 maggio 2018, 16:07

Una notizia in anteprima: la Lucchese anche quest'anno sarà in ritiro a Fiumalbo per preparare la nuova stagione e soggiornerà presso lo stesso albergo, l'Hotel Appennino di David Cioci

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:47

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pro Piacenza, in programma sabato 5 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2 dalle ore 15 di mercoledì 2 maggio

venerdì, 27 aprile 2018, 17:17

“Ieri pomeriggio abbiamo perfezionato il passaggio dell’80 per cento delle quote della Lucchese all’Aigornetto Limited, suddivisa al 50 per cento tra me e mia moglie. Per noi oggi parte una nuova avventura.” Sono state queste le prime parole di Lorenzo Grassini da neo presidente della Lucchese Libertas