La Lucchese sconfessa e scarica Obbedio

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 8 maggio 2018, 22:51

Mentre Arnaldo Moriconi attacca il direttore sportivo Obbedio per le parole dette in conferenza stampa, oggi la Camera di Commercio di Lucca ha iscritto a ruolo la pratica di passaggio delle quote societarie cedute alla Aigornetto Ltd

martedì, 8 maggio 2018, 16:00

Nella consueta conferenza stampa di fine stagione, utile per fare un bilancio, il direttore sportivo rossonero ha tessuto lodi di tutto il gruppo di giocatori, staff tecnico e organizzativo (segretaria nda), ricordando anche le condizioni economiche, era la fine dell’agosto 2016, in cui era la Pantera quando lui si è...

sabato, 5 maggio 2018, 19:05

“Abbiamo perso il match contro una squadra difficile da affrontare – ha esordito il tecnico romano - Questo è stato un campionato importantissimo, considerando anche la nostra rosa e le difficoltà che abbiamo incontrato. Ho ringraziato i miei giocatori per quello che mi hanno dato.

sabato, 5 maggio 2018, 18:46

A Lorenzo Grassini la sconfitta per 4 a 0 non è andata giù e non tanto in quanto tale, perché si può vincere o perdere, ma è il modo che non è piaciuto al neopresidente rossonero che non ha usato eufemismi

sabato, 5 maggio 2018, 17:17

L’amministratore unico Carlo Bini prima dell’inizio della gara, assieme alla compagna Alessia Lombardi, ha voluto mettere un mazzo di fiori sul posto che abitualmente tutte le domeniche occupava Di Bert. Anche i ragazzi della Curva Ovest gli hanno reso omaggio con un striscione con su scritto Ciao Claudio

sabato, 5 maggio 2018, 16:34

La peggiore Lucchese della stagione viene surclassata al Porta Elisa dal Pro Piacenza, sceso a Lucca con ancora qualche brivido di classifica per un presunto ricorso pendente sul proscioglimento ricevuto in settimana, e vedere volatizzare via un posto negli spareggi promozione