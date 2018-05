A.S. Lucchese



Lucchese ai play-off: ecco le combinazioni che premierebbero la Pantera

giovedì, 3 maggio 2018, 22:53

Archiviati i discorsi riguardanti la promozione diretta nei tre gironi, sono già salite in B Livorno, Padova e Lecce, gli ultimi 90’ della Serie C serviranno a determinare il quadro completo delle 28 compagini che si daranno battaglia nei maxi play-off che decreteranno la quarta e ultima forza che guadagnerà l’accesso alla cadetteria.

Lotto nel quale può rientrare, come ben saprete, anche la Lucchese, attuale dodicesima forza del gruppo A e quindi, in virtù della vittoria in Coppa Italia dell’Alessandria, lontana solo un punto dagli spareggi promozione (44 punti contro i 45 della Giana Erminio nda). La banda di Lopez può allungare la propria stagione, sognando, chissà, di ripetere l’exploit di 12 mesi fa quando la corsa della Pantera si concluse ai quarti di finale per mano del poi promosso Parma.

Scendendo nel dettaglio della zona play-off, va detto che sono già certe di un piazzamento nella griglia post season Siena (2°), Pisa (3°), Monza, Viterbese, Carrarese, Alessandria e Piacenza. Interessante sarà la lotta tra brianzoli, laziali e marmiferi, appaiati tutti a 55, per quel quarto posto che da quest’anno permette di saltare il primo turno dei play-off. Confronto a distanza che potrebbe fare felice, lo vedremo in seguito ma soprattutto lo scopriremo sabato sera, anche i rossoneri. A giocarsi gli ultimi tre posti sono in corsa, in rigoroso ordine di graduatoria, Pistoiese, Pontedera, Giana Erminio, Lucchese e Olbia. Il tandem arancione-granata ha 46 punti, i lombardi di Albè 45, la Pantera 44 mentre i sardi sono fermi a 43 e tenuti in gioco solo dalla matematica visto che dovrebbe sperare in un collettivo harakiri di almeno tre delle quattro formazioni che li precedono, a patto che gli isolani vincano a Monza. Per coltivare il sogno play-off la Lucchese ha come prerogativa indispensabile quella di ottenere i tre punti al Porta Elisa contro il Pro Piacenza. Gli emiliani hanno potuto festeggiare la salvezza diretta solo ieri, giornata nella quale non è arrivata una penalizzazione dopo che in club era stato deferito dalla Co.vi. so.c. Penalità che, per la cronaca, sono state comminate invece a Piacenza, sceso a 49, e Gavoranno, scivolato al penultimo posto con 31 lunghezze. La squadra di Maccoppi, subentrato all’ex rossonero Pea poche settimane orsono, senza più assilli di classica potrà giocare più libera mentalmente e questo potrebbe essere un rischio per Fanucchi e compagni che comunque, e qui i tifosi della Lucchese sono liberi di fare tutti gli scongiuri del caso, noi vediamo favoriti.

Una volta salita a quota 47 i rossoneri dovranno attendere notizia dagli altri campi ed ecco quelle che potrebbe essere le combinazioni auspicate. La Giana Erminio, priva del suo bomber Bruno e distante solo un punto, sarà di scena in casa dell’Arzachena, matricola già salva. Il club lombardo pare favorito e quindi crediamo che la Lucchese debba concentrarsi sui risultati che coglieranno Pistoiese e Pontedera. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti tra i rossoneri e biancocelesti, possibile qualora la Lucchese dovesse pareggiare e la Giana perdere, ad entrare nei play-off sarebbero i lombardi per la migliore differenza reti nei confronti diretti (0-3 e 0-2 nda).

Il Pontedera, che dovrà fare a meno dello squalificato numero uno titolare Contini, ha l’impegno più complicato. La squadra di Marraia sarà di scena al “Rocchi” di Viterbo al cospetto di una formazione che, smaltita la delusione per il k.o. in finale di Coppa Italia, ha la possibilità di chiudere al 4° posto. Con una sconfitta dei granata e un contemporaneo successo sul Pro Piacenza la Lucchese andrebbe ai play-off. In caso di arrivo a pari punti a quota 47, alla luce dell’assoluta parità sia negli scontri diretti, una vittoria per parte, che per i gol siglati nel doppio confronto, tre a testa, la discriminante principale, regolamento alla mano, è quella della differenza reti generale. Anche in tale circostanza a sorridere sarebbero i rossoneri, forti del loro -3 contro il -10 del Pontedera. Discorso simile, almeno in parte, può essere applicato alla Pistoiese, di scena in casa di un Gavorrano che dovrà assolutamente vincere per provare ad evitare lo scomodo penultimo posto, piazzamento che nei play-out costringerebbe i maremmani a dovere disputare l’andata in casa e soprattutto non potere contare sulla ciambella di salvataggio del doppio pareggio. Una sconfitta degli arancioni, logicamente, darebbe il lasciapassare alla Lucchese mentre l’arrivo a pari punti premierebbe, allo stato delle cose attuali, la squadra di Indiani che nel computo della differenza reti ha un -2 (44-46) contro il -3 (35-38) dei rossoneri.

L’ultima ipotesi da prendere in considerazione, e non del tutto campata in aria, è quella di un piazzamento a pari merito, con i fatidici 47 punti, di Lucchese, Pontedera e Pistoiese, con la classica avulsa degli scontri diretti. In quella circostanza a restare fuori dai play-off sarebbe la formazione pisana.

Michele Masotti