Lucchese ultimo atto

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 11 maggio 2018, 17:32

Nicola Mingazzini ha salutato il calcio giocato con una conferenza stampa al Porta Elisa alla quale hanno partecipato la gran parte dei suoi compagni squadra, la sua famiglia e il medico sociale rossonero Adolfo Tambellini. Il filmato dell'addio

venerdì, 11 maggio 2018, 09:52

Sarà l'occasione per salutare quelli che sono stati i protagonisti di una stagione per tanti versi complicata terminata con una salvezza meritata, frutto dell’egregio lavoro di squadra e staff tecnico

venerdì, 11 maggio 2018, 08:48

La stagione 2017-2018 della Lucchese è finita da una manciata di giorni e già si pensa a quella ventura, la prima che vedrà al timone del sodalizio nato nel 1905 Lorenzo Grassini come presidente e Fabrizio Lucchesi nelle vesti di direttore generale

martedì, 8 maggio 2018, 22:51

Mentre Arnaldo Moriconi attacca il direttore sportivo Obbedio per le parole dette in conferenza stampa, oggi la Camera di Commercio di Lucca ha iscritto a ruolo la pratica di passaggio delle quote societarie cedute alla Aigornetto Ltd

martedì, 8 maggio 2018, 21:06

La società rossonera si è dissociata dalle parole espresse in conferenza stampa dal direttore sportivo e si riserva di adire le vie legali

martedì, 8 maggio 2018, 16:00

Nella consueta conferenza stampa di fine stagione, utile per fare un bilancio, il direttore sportivo rossonero ha tessuto lodi di tutto il gruppo di giocatori, staff tecnico e organizzativo (segretaria nda), ricordando anche le condizioni economiche, era la fine dell’agosto 2016, in cui era la Pantera quando lui si è...