A.S. Lucchese



Mister Lopez orgoglioso di quanto fatto in questi due anni: “Abbiamo fatto ripartire il calcio a Lucca”

sabato, 5 maggio 2018, 19:05

di Michele Masotti

Sono in molti a transitare dalla sala stampa in questa ultima partita stagionale per la Lucchese. Il primo ad arrivare davanti ai microfoni è il neo presidente rossonero Lorenzo Grassini, anch’egli piuttosto deluso dall’esito della partita. L’imprenditore senese ha sciolto alcuni dubbi sugli sviluppi societari in merito al pagamento degli adempimenti.

“Eravamo già pronti in questa settimana a fare tutti gli adempimenti, però c’è stato un problema con la Camera di commercio.” – ha dichiarato Grassini- “Comunque nel giro dei primi giorni della settimana sarà tutto risolto. La partita è stato sotto gli occhi di tutti. Il Pro Piacenza ha dominato, giocando dal primo al 90’. Un ringraziamento va fatto alla nostra tifoseria che non ha smesso di incitare la squadra sebbene il risultato fosse negativo. Peccato perché volevamo accedere ai play-off”. È stata la volta, in seguito, di un Giovanni Lopez particolarmente deluso per la sconfitta odierna, ma che ha comunque rivendicato quanto di buono fatto durante un’annata particolare.

“Abbiamo perso il match contro una squadra difficile da affrontare – ha esordito il tecnico romano - Questo è stato un campionato importantissimo, considerando anche la nostra rosa e le difficoltà che abbiamo incontrato. Ho ringraziato i miei giocatori per quello che mi hanno dato. Il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Non penso che il mio futuro sia importante.”

Il condottiero rossonero vuole rimarcare l’alto valore morale dei suoi ragazzi, quasi tutti in scadenza di contratto. “Questi giocatori hanno fatto rimanere Lucca nel calcio professionistico, dimostrando un valore morale altissimo. Abbiamo dovuto adattare diversi giocatori, come Dell’Amico e Cecchini; credo che abbiamo pagato, come accaduto all’andata, il fatto di avere riposato settimana scorsa. L’assenza di Baroni si è sentita. Il primo tempo è stato pessimo, senza scusanti. I loro attaccanti erano più veloci dei nostri difensori.”

In merito a ciò che accadrà nella prossima stagione, Lopez ha detto di incontrarsi martedì con la squadra e di attendere notizie da parte della nuova società. “Mi preme di dire che è stato fatto un capolavoro, con dei ragazzi “spremuti” fisicamente. Sono venuto a Lucca in un periodo non bello dei rossoneri e siamo riusciti fare un percorso importante. Per me la Pantera è pronta per fare un grande salto. Noi siamo quelli che abbiamo fatto ripartire la Lucchese.”

A chiudere il consueto giro davanti ai giornalisti è stato Matteo Nolè, il capitano dei rossoneri che è in attesa di conoscere il suo futuro calcistico per il torneo 2018-2019. “Complimenti alla squadra, staff e tutti i tifosi per la salvezza conquistata e al tempo stesso dobbiamo fare mea culpa per non essere arrivati ai play-off - è la considerazione del centrocampista pisano - È stato un match in salita fin dall’inizio, soffrendo il loro possesso palla e il loro ritmo. Il mio futuro? Aspettiamo quali saranno i piani della nuova società. Quello che voglio io è scontato visto che è cinque anni che sono qui e ci sto benissimo.”

Foto Antonio Clerici