A.S. Lucchese



Moriconi conferma la versione di Grassini: “Il bonifico è stato eseguito”

giovedì, 17 maggio 2018, 15:56

di michele masotti

A meno 24 ore dalle dichiarazioni di Lorenzo Grassini, che aveva annunciato l’esecuzione del bonifico, Arnaldo Moriconi, patron della Lucchese, ha confermato quanto detto dall’imprenditore di Colle Val d’Elsa in conferenza stampa organizzata al Porta Elisa. Moriconi ha voluto così chiarire, spazzando via i “rumors” che si erano succeduti nei giorni scorsi sulla conclusione di questa querelle societaria. Nei primi giorni della prossima settimana, in seguito all’arrivo dei 600.000 euro, si terrà la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Pantera e finalmente si potrà tornare solamente a parlare di calcio.

“Visto che il contratto è stato reso pubblico, fruibile presso la Camera di commercio, basta giocare e va comunicata la realtà.” – ha esordito così Moriconi- “Lorenzo Grassini ha effettuato il bonifico dei 600.000 euro stabiliti dal contratto per assumere la maggioranza delle quote della Lucchese. Il periodo di egemonia dei soci lucchesi termina e nel giro dei primi giorni della settimana seguente dovrebbe arrivare sul conto di Città Digitali tale somma. Da quel momento le quote passeranno a Grassini Lorenzo. Il bonifico è in esecuzione da oggi. Volevo salutare la stampa che tanto ha parlato di me”. L’imprenditore lucchese resterà, come pattuito nel contratto, all’interno della società rossonera con una quota minoritaria. “Nel giro di qualche giorno cambierà la proprietà della Lucchese.” – ha proseguito Moriconi- “Resterò con una quota minoritaria del 1 per cento e 16 per cento come Città Digitali. Cercherò di lavorarci per quello che mi permetteranno di fare nella più cordiale armonia. Ho tenuto la Lucchese in condizione diversa da come l’ho trovato.”

Sulle eventuali spettanze relative alla Lucchese, Moriconi ha fugato ogni dubbio. “Ho fatto una fideiussione a salvaguarda della società acquirente per quello che può uscire fuori nei prossimi giorni e che io prenderò in carico.” – riporta il proprietario, ancora fino alla prossima settimana, della Lucchese- “Con oggi penso di non essere più titolato per avere ragioni di comando nel club. Entreranno Grassini come presidente, Lucchesi come direttore generale.”

Moriconi rivolge anche un auspicio positivo per il nuovo corso della Pantera. “Mi auguro che possano traghettarla questa società verso lidi più tranquilli come la Serie B.” – ha dichiarato Moriconi- “Carlo Bini, ad ora, non viene sostituito fino a quando non sarà avvenuto il pagamento di Grassini. Ho visto nella tifoseria rossonera un’accoglienza soddisfacente dell’imprenditore senese e di Lucchesi. L’assemblea verrà logicamente fatta dopo l’arrivo del bonifico. Che sensazioni provo per questo avvicendamento? Non sono né triste né agitato per questo passaggio di consegne.”

Arnaldo Moriconi ha ripercorso questi suoi 18 mesi nel sodalizio: “Dall’ottobre 2016 ad oggi ho dato un grande contributo di mia spontanea volontà alla causa della Lucchese.” – ha dichiarato Moriconi- “Grassini è, all’opposto di me, molto esuberante dal punto di vista caratteriale mentre Lucchesi è un grande conoscitore di questo mondo. Le persone dello staff della segreteria, secondo me, devono rimanere.” Ancora pochi giorni di attesa è l’era Grassini-Lucchesi potrà ufficialmente prendere il via.