A.S. Lucchese



Anche Reggiani se ne va: "Favarin ex ragazzo capriccioso, incoerente e molto arrogante"

martedì, 31 luglio 2018, 13:21

Durissime sono le parole con cui Ivan Reggiani ha voluto commentare quanto affermato da Giancarlo Favarin nella serata di ieri ossia la non disponibilità a lavorare con lui e Giuseppe Materazzi. E' uno sfogo composto quello dell'ormai ex direttore generale della Lucchese il quale ha voluto ripercorrere la storia degli ultimi giorni così da dimostrare la sua assoluta incredulità a quanto avvenuto.

Alla fine Ivan Reggiani decide di togliere il disturbo facilitando, così, l'operato di Arnaldo Moriconi il quale, a questo punto, non ha più problemi nell'accettare l'ultimatum inviatogli da Favarin.

L'esordio di Reggiani la dice tutta su quale sia lo stato d'animo dell'ex direttore generale rossonero: "Favarin è un ex ragazzo capriccioso, incoerente e molto arrogante".

"Le affermazioni di ieri sera - incalza Reggiani - quel tirare pugni contro la porta e prendersela con tutto e tutti dimostra la sua incoerenza visto che appena due giorni prima aveva appena finito di dire che il direttore generale, ossia il sottoscritto, si muoveva alla grande. Probabilmente ho capito che cosa deve essere successo. Dopo aver lasciato Lucca venerdì, sabato ho trovato disponibili al telefono diversi interlocutori della società tra cui anche Favarin. Io sono poi venuto a sapere dell'incontro con Gibellini e che sarebbe stato lui il direttore sportivo. Se eleggete un direttore generale con poteri assoluti è dovere informarlo. Invece io lo vengo a sapere il lunedì dai giornali".

"Sono rimasto molto deluso da come si sta manipolando questa storia - prosegue Reggiani - Favarin ha gettato fango su Materazzi, persona da me portata alla Lucchese e che si era messa a disposizione con un compenso bassissimo e che mai si sarebbe sovrapposto al tecnico. Il gioco di Favarin è molto interpretabile. Nei giorni scorsi mi sono limitato a chiamare tutti i club d'Italia e tutti, devo riconoscerlo, mi hanno teso le braccia aperte. Ogni operazione è stata condivisa con Giancarlo Favarin e lui mi ha dato l'okay perché era lui a decidere sulla parte tecnica".

"Favarin aveva fatto due o tre richieste - aggiunge l'ex dg - De Vito in primis con un ingaggio fuori dai parametri. Poi, a mia insaputa, è stata la volta di Mastroianni dal Carpi, un attaccante che ha fatto un gol in due stagioni, vi sembra l'attaccante di peso di cui ha bisogno la Lucchese? Allora Materazzi gli ha chiesto spiegazioni, ma in maniera tranquilla, come si fa tra collaboratori ed è in quel momento che è successo il finimondo. Io, poi, ho bocciato l'ipotesi Gibellini. Non capisco, quindi, questo accumularsi di cattiverie".

"Dopo l'accaduto - conclude Reggiani - veramente spiacevole, ho dato la non disponibilità a proseguire e da oggi sono fuori dal mondo della Lucchese. Auguro a Favarin di ottenere il massimo risultato nel campionato. Sicuramente dovrà comprendere molto del percorso di vita per come si è comportato. Altra cosa davvero sgradevole è stata l'aizzare i tifosi contro di me".