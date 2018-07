A.S. Lucchese



Confermato Marco De Vito

venerdì, 27 luglio 2018, 17:25

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco De Vito, prestante difensore, classe '91. Con oltre cento presenze in carriera, De Vito può vantare una notevole esperienza anche nella massima serie slovacca, nella seconda serie croata e diverse apparizioni in Serie C con le prestigiose casacche di Monopoli e Reggina.