A.S. Lucchese



Favarin, il ritorno: “Dobbiamo stringerci in un corpo unico"

mercoledì, 25 luglio 2018, 20:14

di michele masotti

Una folta platea e tanti applausi hanno fatto da cornice all’inizio della seconda era Giancarlo Favarin in quel di Lucca. Dopo aver concluso la trattativa nella mattinata, il club rossonero ha provveduto alla presentazione di un tecnico amato e che ben conosce l’ambiente lucchese. Il trainer di Pisa non si è detto spaventato dalla partenza ad handicap; anzi, l’ex mister di Castelnuovo e Venezia è apparso già in clima campionato.

A fare le veci della società, tornata di bandiera lucchese dopo lo sciagurato interregno Grassini, si è presentato davanti ai giornalisti Giuseppe Bini.

L’amministratore di Città Digitali non ha nascosto la sua gioia per essere riusciti a riportare nella città dell’arborato cerchio Favarin. “Siamo riusciti a fare tornare qui Giancarlo Favarin.” - ha esordito Bini- “Il mercato verrà fatto insieme al mister con un direttore generale che stiamo cercando di ingaggiare. Domani lo incontreremo; vedremo se ci sarà già una fumata bianca.”

Interpellato sulla questione D’Urso e Menichini, l’ad di Città Digitali ha svelto come stanno le cose. “Oggi abbiamo contattato sia D’Urso che Menichini: loro hanno un contratto economico con la Lucchese, ma non hanno un tesseramento e dunque, formalmente, sono liberi. L’unico allenatore sotto contratto è Favarin, per i due portati dalla precedente gestione stiamo provando a cercare una soluzione.”

La parola è passata a Favarin, il vero protagonista di questa giornata che segna la simbolica ripartenza della Pantera dopo due mesi surreali e che hanno rischiato di fermare, per la terza volta negli ultimi dieci, il pallone a Lucca. “Dopo tanto tempo riassaggio la sala stampa di Lucca con grande piacere ed entusiasmo.” – è l’incipit del tecnico classe 1958 che ha dato subito una scossa all’ambiente- “Ho accettato questa grande sfida ma è bene subito chiarire: non sono venuto qua per ricordare i bei tre anni trascorsi né piangersi addosso per la penalizzazione. Dobbiamo stringerci in un corpo unico per portare a compimento un’impresa.”

Contrariamente a quanto previsto, il neo mister della Pantera ha siglato un biennale. “Ringrazio la società per avere fatto dei sacrifici per mantenere in vita questo club. Spero di fare partire un altro ciclo. La Lucchese mi ha coinvolto in questo progetto per più anni.” – ha proseguito Favarin- “Cercheremo di porre delle basi importanti per continuare. Il mio vice, da cinque anni a questa parte, Giovanni Langella che fa anche il match analyst. Il presidente Moriconni mi ha fatto un contratto biennale.”

Le prime mosse di campo saranno relativi a chi saranno i volti nuovi. “Il primo pensiero è quello di formare una rosa,la ricerca dei calciatori non mi pare un grande problema: Lucca è una piazza appetibile. Ci sarà la fila per venire qui. Da domani sarò operativo, anche perché a breve ci sarà il primo impegno in Coppa Italia.” – è il pensiero di Favarin.

Come ammonisce il mister pisano, che qui ha vinto due campionati di fila dal 2008 al 2010, non ci sarà spazio per delle scommesse tecniche. “Dobbiamo avere delle certezze sia negli over che nei giovani per il tipo di campionato che ci aspetta. Sarà necessario creare una rosa affidabile sin dai primi allenamenti.”

Dal punto di vista tecnico, uno dei primi nodi da risolvere sarà quello del centravanti. “È normale che se in C hai dei signori attaccanti ti risolvono dei problemi”- ha dichiarato Favarin che poi ha diramato i nomi del suo staff, in gran parte confermato.

“Preparatore atletico sarà sempre Riccardo Guidi e Biato come preparatore dei portieri. Già da domani penso che potremmo portare qualche giocatore dalla nostra parte. Chiaramente guarderemo anche dal mercato degli svincolati.” –ha concluso Favarin.

Finalmente il primo tassello tecnico è stato apposto. In attesa di capire quali giocatori verranno, si fa il nome di un possibile ritorno di Luigi Grassi, una cosa è certa: la Lucchese ha ingaggiato, oltre che un ottimo tecnico, una persona perbene.