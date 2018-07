A.S. Lucchese



Favarin sbatte la porta in faccia: "Non posso lavorare con Reggiani e Materazzi. O me o loro"

lunedì, 30 luglio 2018, 22:51

Con Giancarlo Favarin non servono tante seghe. Basta conoscersi e le parole escono da sole senza bisogno di convenevoli o prudenze di sorta. Era arrivato a Lucca con lo stesso entusiasmo di dieci anni fa, consapevole che non sarebbe stata, non avrebbe potuto essere impresa facile, ma lui di questo tipo di scommesse è, ormai, un esperto e poco c'è mancato che la stagione passata guidasse alla salvezza un Gavorrano preso per mano quando tutto sembrava finito.

"Dimesso? - risponde il tecnico - Non è vero, non ho nemmeno firmato un contratto. C'era solamente un accordo verbale con Arnaldo Moriconi che mi dispiace abbia dato più fiducia a certe persone con le quali, è bene dirlo subito, io non posso lavorare. Poi per carità, magari saranno anche bravi e l'ideale per la Lucchese, ma siccome io voglio bene alla città e ai colori rossoneri, ho preferito togliere il disturbo perché a mio avviso è impossibile lavorare. A chi mi riferisco? A Reggiani e a Materazzi tanto per cominciare. Se il mio è un arrivederci o un addio? Io so solo che con queste persone non lavoro quindi o me o loro".