A.S. Lucchese



Favarin se ne va, la Lucchese piomba nel caos

lunedì, 30 luglio 2018, 22:54

di michele masotti

Incredibile, ma vero. A meno di una settimana dalla conferenza di presentazione, e dopo le due sessioni di allenamento, Giancarlo Favarin ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della Lucchese.



All’origine di questa clamorosa decisione ci sarebbero dei dissidi con il neo-direttore generale Ivano Reggiani. Favarin, secondo quanto appreso, avrebbe voluto che si occupasse del mercato un direttore sportivo, che era stato inquadrato nella figura Mauro Gibellini. Reggiani, invece, avrebbe voluto mantenere lui la funzione di reclutare giocatori per l’allestimento della rosa.



Nel pomeriggio, inoltre, sarebbe arrivato allo stadio Porta Elisa Giuseppe Materazzi. L’ex allenatore di Lazio e Pisa era stato indicato nei giorni scorsi, dallo stesso Reggiani, come possibile nuovo membro del quadro dirigenziale. Un’intrusione, a nostro avviso piuttosto superflua, visto che la figura competente per la parte tecnica doveva essere il solo Favarin, che non deve essere andata giù all’ex tecnico di Castelnuovo e Venezia.



L’addio di Favarin al sodalizio rossonero potrebbe avere ripercussioni anche in chiave di mercato dato che in diversi, tra i quali Madrigali, Provenzano, Ghinassi e Favale, avrebbero vestito la maglia della Pantera soprattutto per la presenza dello stesso.



Francamente ci pare un sanguinoso autogol rinunciare ad un tecnico come Favarin che conosce come pochi la categoria ed è amato da tutti i tifosi della Pantera piuttosto che operare un cambio per quanto riguarda chi si deve occupare del mercato. La stagione di una Lucchese zavorrata di punti di penalizzazione si arricchisce così di uno spiacevole capitolo che avremmo fatto a meno di raccontarvi.