A.S. Lucchese



Favarin torna ad allenare e rilancia l'ultimatum: "Aspetto fino a stasera"

martedì, 31 luglio 2018, 10:54

di michele masotti

Di certo con la Lucchese non ci si annoia mai. Dopo la burrascosa nottata di ieri, Giancarlo Favarin si è presentato di buon ora allo stadio Porta Elisa per dirigere l'allenamento mattutino aperto al pubblico. Il trainer pisano, reduce fino alle prime ore dell'alba da un lungo colloquio con l'amministratore unico Carlo Bini, che ha cercato di farlo tornare sui suoi passi, ha deciso di rinviare ogni decisione sul proseguo di questa sua seconda avventura a Lucca soltanto a stasera dopo l'allenamento delle 17.



La condizione sine qua non perché ciò avvenga rimane la stessa: l'addio di Reggiani e Materazzi. Il padre del campione del mondo del 2006, Marco, è venuto di buon ora al Porta Elisa per provare a spegnere un po' questo incendio rossonero e a fare da paciere. Arrivato ai nostri microfoni prima dell'inizio dell'allenamento, Favarin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dobbiamo mettere in chiaro le cose che già sapete. Se rimango, voglio delle garanzie. Non resterò di certo a Lucca a prendere per il culo la gente. Ripeto com'è la situazione: o vado io, o vanno loro".



Nella mattinata, prima dell'allenamento, il tecnico pisano, che sta conducendo l'allenamento insieme al preparatore dei portieri Biato e al vice Langella, oltre al nuovo fisioterapista, ha avuto un incontro con il portiere del Livorno Pulidori e il suo procuratore Rispoli che gli hanno ribadito come, nel caso in cui Favarin rimanesse a Lucca, sarebbero ben felici di sposare la causa rossonera.