A.S. Lucchese



Il dg Ivano Reggiani si presenta: “Qui per l’amicizia che mi lega a Moriconi”

venerdì, 27 luglio 2018, 21:33

di michele masotti

In una conferenza stampa monstre, durata poco meno di un’ora, la Lucchese ha presentato Ivano Reggiani. Il neo direttore generale ha parlato a 360°. Vicissitudini giudiziarie, sua esperienza da intermediario nel mondo del calcio, i pochi mesi in quel di Treviso nel 2012 e i suoi progetti per la Pantera: questo è stato, in sintesi, il “menù” allestito per il confronto davanti ai giornalisti. L’imprenditore cinquantaquattrenne ha smentito di categoricamente di acquisire delle quote dei rossoneri e di essere giunto nella città dell’arborato cerchio soltanto per l’amicizia che lo lega al patron Arnaldo Moriconi. In virtù di tale rapporto, Reggiani ha annunciato che il suo contratto, stipulato al minimo salariale, verrà devoluto nelle casse della Pantera. Il dirigente modenese è apparso convinto che, sebbene il team partirà in ritardo e con dei punti di penalizzazione, ci sono tutti i presupposti per condurre un’annata positiva.

“Sono in condizione fisiche (è arrivato sorretto da una stampella nda) non piacevole visto che mi sono appena operato ed ho pure la febbre.” - è l’incipit da bollettino medico del neo dg-

Per fugare le perplessità relative alla sua condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze, di 2 anni e 6 mesi per la bancarotta della società Joint S.r.l, Reggiani ha subito affrontato l’argomento più discusso delle ultime ore. “In questi giorni ho letto cose spiacevoli riguardanti una mia vicenda giudiziaria, che sfortunatamente si è conclusa con la mia condanna per una società che mi vedeva come “amministratore di fatto”. Essendo un giudizio di primo grado, sto ovviamente facendo di tutto per ribaltare il verdetto. Credo che tutto questo non interessi più di tanto alla Lucchese e ai suoi tifosi. Non sono una persona che può essere descritto come un facinoroso e come uno che abbia svuotato delle società di calcio.” Riavvolgendo il film delle sue attività nel mondo del calcio, il neo direttore generale della Pantera ha snocciolato i nomi di alcuni suoi illustri assisti, attraverso delle intermediazioni. “Se andate su internet potrete notare- ha proseguito Reggiani- “come il mio sia accostato ai trasferimenti dei vari Cavani, Battaglia, Palacio, Witsel e Praet. Inoltre ho intessuto rapporti con Manchester United, Arsenal e Boca Juniors. In Argentina ho avuto il piacere di lavorare con l’attuale capo di stato Macrì.” Questa rete di condivisione, improntata anche in Italia, potrebbe agevolare l’arrivo a Lucca di alcuni prodotti dei settori giovanili delle big nostrane, considerando il fatto che soltanto la Juventus presenterà una squadra B in C. “Ho già parlato con diversi dirigenti” – è l’auspicio di Reggiani- “che mi hanno dimostrato la possibilità come giovani di Inter, Napoli e Juve possano venire a giocare qui.”

Il calcio per l’imprenditore modenese è una passione poiché, come da lui stesso affermato, non “ho mai dato da mangiare ai miei quattro figli (ha anche due nipoti nda).”

Reggiani ha poi voluto ripercorrere la sua unica esperienza da dirigente di un club professionistico. Bisogna ritornare al marzo 2012, quando il dg modenese entrò nel Treviso. Esperienza positiva sul campo, arrivò infatti la promozione nell’allora Prima Divisione, ma brutale fuori per il fallimento dovuto alla gestione precedente. “Sono andato nel club veneto perché il compianto Garrone e Squinzi volevano fare del Treviso un club satellite.” – è la premessa di Reggiani.- “Dal mio arrivo siamo passati dal quinto posto alla vittoria dell’allora Seconda Divisione. Purtroppo gli investimenti promessi non avvennero e la situazione debitoria del club, ingigantita rispetto a quanto mi era stato detto, fece il reste. Garrone mi offrì la direzione generale della Sampdoria.”

Ed ecco, quindi, l’opportunità di Lucca, creatasi grazie ai rapporti con l’attuale numero del club. “Ho scelto di mettermi in discussione nella Lucchese per il legame di amicizia che ho con Arnaldo Moriconi.”- ha dichiarato Reggiani- “Sono venuto qui gratuitamente: il mio contratto federale verrà donato alla causa rossonera. Mio compenso sarà di circa 1.000 euro. Ritengo che Moriconi sia riuscito a salvare una situazione ormai persa. L’unico difetto è che non capisce molto di calcio. È una persona straordinaria con la quale programmare un futuro importante. Problemi per l’eventuale cambio della di fideiussione? Con Moriconi non ci saranno mai queste difficoltà.”

“Sono felice dei molti attestati di stima, tra cui quello di Marotta, che mi sono arrivati in questi due giorni. Oltre a Treviso, ho avuto un passaggio, circa due mesi, a Bologna durante la gestione Porcedda con il compito di tenere unito lo spogliatoio.”- ha ricordato Reggiani.

“Per il resto ho svolto dei ruoli di intermediazione con i grandi club, anche esteri. Inoltre ricopro un ruolo per la federazione italiana di nuoto” –ha affermato Reggiani- “Ammetto di non conoscere la categoria, però da quest’anno c’è un obbligo di avere 14 under (dai 1997 in giù nda), che dovranno necessariamente venire da club di prima fascia. Sarà sicuramente una sfida. Non potrò partecipare fisicamente ogni giorno alla vita del club però sarò sempre in contatto con il mister.”

Assieme a Favarin, Reggiani farà il mercato visto che non è prevista la figura di un direttore sportivo. Si chiudono così le porte per l’eventuale ritorno di Antonio Obbedio. “Con il mister stiamo lavorando continuamente da due giorni” – dice Reggiani che rivolge parole di stima per il trainer pisano- “Avere un tecnico come Giancarlo è una doppia fortuna: sia per come fa rendere le sue squadre che come forza attrattiva per gli elementi da trattare e convincere.” Rimanendo alle questioni di campo, Ivano Reggiani ha confermato l’ipotesi che possa seguirlo in questa sua esperienza, proprio come avvenuto a Treviso, anche Beppe Materazzi. Per l’ex tecnico di Lazio e Bari, padre di Marco campione del mondo nel 2006 e Matteo procuratore, si aspetta solo l’ok della società.

“Beppe Materazzi è una persona molto vicina a me: siamo amici da lunga data.” – ha riconosciuto Reggiani- “Non fa più l’allenatore ma è una figura di grande fiducia e raccordo nei confronti dei giovani. Materazzi ha grande passione e potrebbe rivelarsi utile anche per il settore giovanile o come consulente tecnico. Se nei prossimi giorni la Lucchese riterrà che Materazzi possa essere utili ai colori rossoneri, da domani sarà disponibile.”

Un capitolo a parte lo merita proprio il vivaio, scosso e colpito dalle vicissitudini degli ultimi mesi. In tanti ragazzi hanno deciso di lasciare i colori rossoneri: tutto questo non spaventa Reggiani, conscio comunque del poco tempo a disposizione in tale direzione. “Premettendo che la necessità maggiore è formare la rosa della prima squadra” – è il preambolo del direttore generale- “credo tanto nel settore giovanile. Ho proposto un nome come responsabile delle giovanili: vedremo se sarà accettato. Faremo di tutto per organizzarci ed essere competitivi sin da quest’anno.”

Sempre collegato al settore giovanile della Pantera, Reggiani chiama in causa l’amministrazione comunale per l’utilizzo delle strutture necessarie. “Vorrei creare un modello a Lucca che consenta ai nostri tesserati di studiare con profitto e giocare a calcio.” – è l’ambizione del direttore generale modenese.

Infine Reggiani ha rivolto un monito all’ambiente rossonero. “Se le cose dovessero non andare come preventivato, sarò il primo a lasciare l’incarico. Ad oggi, per quanto concerne gli sponsor, tutto quello che viene sarà di guadagnato alla luce delle situazione disperata nella quale il club versava solo due settimane fa. Nei prossimi mesi getteremo le basi per attrarre degli investitori.”