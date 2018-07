A.S. Lucchese



Lucchese, altra giornata interlocutoria: nessun incontro previsto con Favarin

martedì, 24 luglio 2018, 17:56

di michele masotti

A cinque giorni dalla riammissione in Serie C, a proposito, martedì 7 agosto a Roma usciranno sia i tre gironi che i calendari, si attende ancora la prima mossa di “campo” per la Lucchese versione 2018-2019. Non si registrano novità alla voce giocatori, ve ne sono soltanto quattro sotto contratto, né tanto meno per quanto concerne la conduzione tecnica. Per la verità un mister sotto contratto ci sarebbe sempre, ossia Leonardo Menichini, scelto e ingaggiato da Fabrizio Lucchesi. Difficilmente l’ex Pisa e Salernitana, legato alla Pantera da un sostanzioso biennale sottoscritto, è bene ricordarlo, da Lorenzo Grassini, salirà sulla panchina della Lucchese. Resta da capire se arriverà una rescissione consensuale del contratto, lo stesso vale per il suo vice D’Urso, oppure se ci sarà bisogno di una buonuscita.

Situazione che blocca altri scenari, paralizzando pure l’allestimento della rosa a poco di più di due settimane dall’esordio in Coppa Italia di categoria. Questa competizione, il cui calendario deve essere ancora sorteggiato, dovrebbe partire domenica 13 agosto. Il campionato, invece, scatterà quattordici giorni dopo. È necessaria, quindi, un’accelerazione per colmare quel gap di tempo e di organico che c’è nei confronti delle rivali. Dopo aver salvato la Pantera per la seconda volta nel giro di un anno e mezzo, se non è un record poco ci manca, Arnaldo Moriconi e i soci lucchesi devono sbrogliare la matassa.

Oggi non c’è stato alcun incontro con Giancarlo Favarin, il candidato numero uno ad allenare la Lucchese. Il tecnico pisano ha avuto un contatto telefonico con i vertici del club e si sarebbe dimostrato disponibile ed entusiasta a tornare a guidare quel team con cui ha vinto, dal 2008 al 2010, due campionati di fila. L’ex allenatore di Castelnuovo e Venezia rappresenterebbe una garanzia sia come guida che come “attrazione” per i giocatori. Basti pensare ai tanti buoni elementi, su tutti Damonte, Vitiello e Malotti, che nello scorso torneo approdarono a gennaio a Gavorrano in virtù della presenza, non ce ne voglia la società maremmana, dello stesso Favarin.

Il ritorno dell’allenatore classe 1958 sulla panchina rossonera rimane legato, oltre che alla separazione da Menichini, pure agli sviluppi societari. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato, il condizionale è d’obbligo, un ritorno di fiamma da parte della Boreas Capital che ha come intermediario Fabio Bettucci. La società che opera negli Emirati Arabi, che già nello scorso inverno aveva provato a prendere il Vicenza, starebbe cercando di migliorare l’offerta iniziale, ritenuta insufficiente da Moriconi, per entrare nel club rossonero. Qualora si concretizzasse tale operazione, ci sentiamo di dire che le percentuali ad oggi rimangono basse, i nuovi dirigenti potrebbero volere una figura diversa da quella di Giancarlo Favarin.

Certo che perdere l’occasione di ingaggiare un allenatore qualificato e di esperienza, uno dei pochi in grado di lasciare una propria, tangibile “impronta” sulla formazione, come lo stesso Favarin sarebbe un delitto calcistico. Quindi, cara Lucchese, carpe diem.