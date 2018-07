A.S. Lucchese



Lucchese ammessa al campionato di Serie C. La Pantera graffierà ancora

venerdì, 20 luglio 2018, 12:00

di michele masotti

La convulsa giornata di lunedì 16 luglio, con annessa corsa a perdifiato della segretaria Marcella Ghirardi per giungere entro le 19 nella sede FIGC di via Po a Roma, ha dato totalmente i frutti sperati. La Covisoc ha accettato il ricorso presentato dalla Lucchese, così come quelli presentati dalle altre società della terza serie nazionale, che dunque mantiene il suo posto in Serie C. Ancora incerto l’ammontare della penalizzazione, sgradito lascito della “gestione” targata Lorenzo Grassini. Punti che andranno da un minimo di sei ad un massimo di dieci; esiste comunque la possibilità che possa esserci una riduzione, anche alla luce di come si sono sviluppati gli eventi.

La Pantera vivrà ancora, alla faccia di quei gufi di professione che ne avevano già decretato il de profundis. Il primo, fondamentale passaggio, ossia il salvataggio del club, è stato portato a compimento da Arnaldo Moriconi e dai soci di Lucchese Partecipazioni. Adesso si dovrà pensare nuovamente al campo. Sono tante le decisioni che dovranno essere prese nel raggio di pochi giorni. Dalla scelta del nuovo direttore sportivo a quell’allenatore, considerando quasi impossibile che Menichini e il vice D’Urso si siedano sulla panchina rossonera, per arrivare, dulcis in fundo, all’allestimento ex novo di una squadra chiamata a compiere l’impresa di salvarsi e dovendo fare i conti con una partenza ad handicap. Per questo motivo l’ingaggio come mister di Giancarlo Favarin, uno che conosce bene la piazza e ha fatto bene dovunque è andato, rappresenterebbe una garanzia.

Per quanto riguarda il ruolo di ds, nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Sandro Turotti, dirigente di Biella che nell’ultima stagione ha costruito quella Pro Patria che è tornata tra i professionisti. Attualmente Turotti, uno degli artefici ad inizio anni 2000 del miracolo Albinoleffe (dalla C1 alla finale play-off per la A) è sempre sotto contratto con i bustocchi. Le scelte tecniche saranno prese dai dirigenti lucchesi, visto che il possibile ingresso di nuovi soci nell’organigramma rossonero sembra procedere con dei tempi lunghi.

Tramontata definitivamente la pista Boreas Capital Srl caldeggiata da Fabio Bettucci, anche le altre opzioni non sembrano aver fatto breccia e soprattutto fornito le adeguate garanzie economiche ad Arnaldo Moriconi. Da capire quale sarà l’atteggiamento del comune e della neonata commissione sportiva creata la settimana scorsa.

Il lavoro da fare, dunque, in casa Lucchese è ancora tanto e i tempi sono stretti. La bella notizia, che sembrava fantascienza non più tardi di inizio settimana, è che la Pantera morderà ancora in C ed è pronta a mettersi a caccia insieme ai suoi tifosi, quelli che ci sono stati sempre. Da Quarrata, Porcari (match del settembre 2011 contro il Ghivizzano dopo il secondo fallimento nda) passando per i play-off contro il Parma fino all’ ultima uscita interna dello scorso campionato contro il Pro Piacenza, presenti in ogni occasione e instancabili nell’incitare quelle undici casacche rossonero che scendono in campo.