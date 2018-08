A.S. Lucchese



Lucchese, caccia al ds. Sfumato Gibellini, torna in auge il nome di Obbedio

mercoledì, 1 agosto 2018, 12:44

di michele masotti

Superate le ultime, burrascose 24 ore, iniziate con le dimissioni (poi rientrate) di Favarin e terminate con l’addio del direttore generale Ivano Reggiani e di Giuseppe Materazzi, la Lucchese sta proseguendo la preparazione in vista del debutto ufficiale, fissato per domenica alle ore 20.30, in quel di Arezzo per il match inaugurale del girone D di Coppa Italia. Il tecnico pisano, uscito vincitore dal braccio di ferro con Reggiani, sta iniziando ad inculcare i suoi dettami tattici in quei giocatori, tesserati e in prova, che stanno sudando ai suoi ordini. L’ex allenatore del Castelnuovo è coadiuvato dal vice Giovanni Langella, dal preparatore atletico Riccardo Guidi, da quello dei portieri Enzo Biato e dal nuovo fisioterapista Mario Magli.

In attesa dell’annuncio di altri nuovi innesti, i prossimi potrebbe essere i difensori Ghinassi, ex Prato, e il giovane Auriletto in prestito dal Torino, la rosa della Pantera è ufficialmente composta da 12 elementi tra cui i portieri Pagnini e Aiolfi. L’attacco è composto attualmente dal solo Bortolussi: sempre nel reparto avanzato, in attesa che si sblocchi la trattativa con il Pisa per il prestito con l’ariete Cuppone, da registrare che c’è in prova l’ala sinistra classe 1992 Elia Galligani che lo scorso anno ha fatto bene in Serie D con il Viareggio. Vedremo se gli verrà concessa una chance, lui che è transitato anche dal settore giovanile della Pantera. Da capire se ci sarà la fumata bianca pure per il prestito dal Livorno dell’estremo difensore Pulidori. Il classe 1997, che nell’ultima stagione ha contributo al salto in cadetteria dei labronici con 13 gettoni di presenza, era venuto ieri al Porta Elisa assieme al procuratore Rispoli per parlare con Favarin ed ha sottolineato la sua intenzione di vestire il rossonero, a patto che in panchina ci fosse proprio il tecnico pisano. Confermata tale condizione, non sembrerebbero esserci ostacoli per l’avvento di colui che sarà il nuovo numero uno della Pantera.

Questione direttore sportivo

In settimane calde per l’allestimento della rosa, il calciomercato della Serie C finirà il 25 agosto, al club rossonero è rimasta vuota la casella del direttore sportivo, inizialmente non prevista nelle “cinque giornate” di Reggiani. Per ora Favarin sta rivestendo la figura di manager all’inglese. A stretto giro di posta comunque un soggetto dedito alle trattative dovrà arrivare, anche per rafforzare l’organigramma societario. Tramontata l’idea Gibellini, rimasto in albergo tutta la giornata di lunedì ad attendere una chiamata per l’incontro risolutore, in queste ultime ore è tornato in auge il nome di Antonio Obbedio.

Il dirigente di Giulianova tornerebbe più che volentieri a Lucca, con le incomprensioni avute con Moriconi a fine campionato che paiono essere superate. Resta un problema da superare; Obbedio, di fatto un separato in casa con la Viterbese, è legato da un contratto biennale con il club laziale. Ad oggi il vulcanico patron Camilli ha sotto contratto due ds, lo stesso Obbedio e il subentrato Magalini, e il fedelissimo dirigente Monguzzi. I dirigente rossoneri sono in attesa che venga risolto questo rebus per poi sancire l’eventuale nuovo matrimonio con Obbedio.

Per non farsi trovare impreparata da intoppi in questa pista, la Lucchese sta lavorando per trovare delle alternative, un cosiddetto mister X.