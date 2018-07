A.S. Lucchese



Lucchese: in arrivo i giovani Palmese e Bernardini dal Genoa. Si riapre la pista Provenzano

sabato, 28 luglio 2018, 12:10

di michele masotti

Perfezionati nella giornata di ieri gli innesti di De Vito, Madrigali e Lombardo, la Lucchese sta cercando di colmare il gap temporale con le sue future rivali. Quest’oggi ci saranno altri due ingaggi, entrambi under e provenienti dal Genoa. Stiamo parlando del terzino destro Gianni Palmese, classe 1999 e del mediano partenopeo Mariano Bernardini, classe 1998 che nello scorso campionato ha assaggiato la terza serie nazionale difendendo i colori della Paganese. Diventano quindi tre gli under, l’altro è Palumbo, presenti nella rosa rossonera. Ricordiamo che da quest’anno il regolamento impone di avere come minimo 14 elementi nati dal 1997 in giù.

Per Palmese, che conta anche una presenza nell’Under 17, questa sarà la prima esperienza nel calcio dei grandi. Nato nel settore giovanile del Cesena, club scomparso recentemente, nell’estate del 2016 è passato tra le fila del grifone dove ha giocato per due anni in Primavera. Palmese è un classico laterale destro. Mariano Bernardini, invece, va rinforzare la batteria di centrocampisti che, ad oggi, annoverare il rientrante Cardore e l’ex Reggiana Mattia Lombardo. Il mediano napoletano, destro naturale, ha fatto tutte le trafile nel settore giovanile della Paganese, fatti salvi i sei mesi iniziali del 2017 quando ha militato nel Genoa. Il club ligure crede, comunque, in questo ragazzo a tal punto che ne ha acquisito il cartellino e lo ho mandato a farsi le ossa nuovamente a Pagani, dove Bernardini ha collezionato 14 gettoni di presenza nell’infuocato girone C della Serie C.

Ritorno di fiamma per Provenzano

Sfumato l’approdo al Porta Elisa dell’estroso Fantacci, uno dei pochi a salvarsi nell’ultimo Prato e in procinto di salire in B, i dirigenti rossoneri hanno messo nuovamente gli occhi sul jolly di centrocampo Alessandro Provenzano. Già nelle ultime sessioni di mercato si era parlato di un possibile “matrimonio” tra il classe 1991 e la Pantera. Ebbene, potremmo essere arrivati al momento del fatidico sì. I contatti tra le parti sono tuttora in corsa; vedremo se arriverà la fumata bianca. A Lucca il centrocampista palermitano, utilizzabile sia nella mediana a due che in quella a tre, ritroverebbe quel Giancarlo Favarin che lo volle a Pisa nell’estate 2015, prima che la rivoluzione targata Fabrizio Lucchesi non portasse sulla panchina dei nerazzurri Gattuso. Nell’ultima stagione il classe 91’ ha collezionato 29 presenze e un gol tra Cuneo e Reggina. Le statistiche di Provenzano parlano di 88 match e 7 reti tra i professionisti con le maglie anche di Martina Franca, Siracusa e Tuttocuoio. In D, invece, ha militato ad Aosta e a Bra. Oltre ad essere un calciatore duttile, Provenzano ha degli ottimi tempi di inserimento nelle aree avversarie in zona gol. Caratteristiche peculiari che andrebbero a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Tommaso Arrigoni, finito al Siena.