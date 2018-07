Lucchese, l'allenatore è Giancarlo Favarin

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 24 luglio 2018, 17:56

A cinque giorni dalla riammissione in Serie C, a proposito, martedì 7 agosto a Roma usciranno sia i tre gironi che i calendari, si attende ancora la prima mossa di “campo” per la Lucchese versione 2018-2019

domenica, 22 luglio 2018, 15:26

In pole position per la panchina resta Giancarlo Favarin, particolarmente apprezzato tra i dirigenti della Pantera. Per quanto concerne l’incarico di direttore sportivo, invece, si stanno mettendo le basi per il clamoroso ritorno di Antonio Obbedio, vicino all’addio dalla Viterbese dopo un mese

venerdì, 20 luglio 2018, 12:00

I rumors raccolti in mattinata hanno trovato la conferma ufficiale poco dopo le 19. Il comunicato emesso dal commissario straordinario della Figc ha dichiarato che la Lucchese, insieme agli altri cinque club sospesi in primo grado, farà parte del prossimo campionato di serie C

giovedì, 19 luglio 2018, 16:25

Strappata all’ultimo istante dall’esclusione dalla Serie C e dal terzo fallimento in 10 anni, il tutto per merito di Arnaldo Moriconi e dei soci di Lucchese Partecipazioni, il sodalizio rossonero è in attesa di conoscere quale sarà l’esito del ricorso sull’esclusione, maturata in primo grado, dalla Serie C 2018-2019

lunedì, 16 luglio 2018, 15:31

Il trequartista Jacopo Fanucchi, giocatore di primissimo piano proveniente dalla Lucchese, classe 1981, sarà un rinforzo basilare per l'undici a disposizione di mister Indiani

lunedì, 16 luglio 2018, 14:00

Proprio allo scadere del tetto limite fissato alle ore 19 - alle 18 per essere precisi - Giuseppe Bini e Marcella Ghilardi hanno portato il ricorso del club rossonero alla COVISOC. Il ricorso verrà discusso e il verdetto verrà emesso giovedì 19