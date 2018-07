A.S. Lucchese



Lucchese, nelle prossime 48 ore possibile incontro tra Moriconi e Obbedio

domenica, 22 luglio 2018, 15:26

di michele masotti

Scongiurato lo spettro dell’esclusione dalla Serie C, sorte toccata a sette compagini (comprese Bari, Cesena e Avellino nda), a Lucca è tempo finalmente di parole di calcio. L’inizio della settimana che verrà sarà quella che vedrà la nomina del direttore sportivo e dell’allenatore, i nuovi “architetti” chiamati progettare la Lucchese 2018-2019. Scelta che dovrà essere fatta, giocoforza, in tempi piuttosto rapidi, per poi gettarsi a capofitto sul mercato per creare la rosa della Pantera, ferma al momento a quattro unità, e dare il via alla preparazione.

L’ennesima tribolata estate del calcio italiano, scosso da partite combinate, bilanci truccate e club che non riescono ad iscriversi ai campionati di appartenenza poiché sommersi dai debiti, lascerà liberi tanti ottimi elementi che potrebbero fare decisamente al caso dei rossoneri. Inoltre il caos ripescaggi, dovuto al ricorso vincente del Novata che di fatto ha scombussolato i criteri di ripescaggi precedentemente stabiliti dalla FIGC, lascerà degli strascichi che potrebbero causare anche lo slittamento del campionato. Basti pensare che non sono stati ancora sorteggiati i gironi della Coppa Italia di Serie C né tantomeno compilato un calendario. Un clamoroso ritardo sulla tabella di marcia; lo scorso anno tale torneo partì il 6 agosto 2017. Da questa collettiva situazione di stasi, i rossoneri potrebbero beneficiare del tempo perso nell’ultimo mese per recuperare il gap sulle future contendenti.

In pole position per la panchina resta Giancarlo Favarin, particolarmente apprezzato tra i dirigenti della Pantera. Il profilo dell’ex tecnico di Castelnuovo e Venezia sarebbe il profilo ideale per guidare la Lucchese, sempre in attesa di sapere con quanti punti di penalità partirà, verso la missione salvezza. Per quanto concerne l’incarico di direttore sportivo, si stanno mettendo le basi per il clamoroso ritorno di Antonio Obbedio, vicino all’addio dalla Viterbese dopo un mese. Il presidente Camili ha annunciato il ritorno di Monguzzi, un fedelissimo del vulcanico patron laziale, delegittimando così il bravo ds di Giulianova. Il contratto con i gialloblù dovrebbe essere risolto a stretto giro di posta. Obbedio è atteso a Lucca tra oggi e domani per sbrigare alcune pratiche amministrative. Nell’occasione è possibile anche un incontro con Arnaldo Moriconi per concretizzare un suo ritorno nella Lucchese. Nonostante quel piccolo screzio avuto nella conferenza di fine stagione, i rapporti tra Obbedio e il patron di Sice sono ottimi.

A proposito di ritorni: sullo sfondo resta in piedi la possibilità di un reintegro nei quadri dirigenziali di Fabrizio Lucchesi. L’ex direttore generale del Pisa avrebbe uno stipendio dimezzato rispetto a quello pattuito con Grassini.

Passando al capitolo societario, non ci sono avvisaglie di nuovi ingressi nel club rossonero. Le proposte arrivate sul tavolo di Arnaldo Moriconi, vedi le varie cordate, non sono state giudicate appetibili. Saggiamente i soci lucchesi vogliono evitare di affidare il club nelle mani di avventurieri o soggetti con scarsa disponibilità economica. È stato smentito il “rumors” dell’incontro che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi tra lo stesso Moriconi e questo imprenditore lucchese che, con un alone di mistero, vuole rimanere nell’anonimato. L’eventuale ingresso di forze fresche in società, qualora avvenisse, si verificherà dopo le prime scelte prettamente di campo.