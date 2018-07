A.S. Lucchese



Lucchese: oggi le firme di Madrigali e De Vito. Con Reggiani in arrivo Giuseppe Materazzi?

venerdì, 27 luglio 2018, 11:58

di michele masotti

Incastonata la casella del direttore generale con Ivano Reggiani, non senza qualche malumore da parte della piazza viste le vicende extra campo dell’imprenditore fiorentino, la Lucchese in giornata annuncerà i primi due acquisti. Si tratta dei difensori centrali Saverio Madrigali, classe 1995, e Marco De Vito, classe 1991.

Soprattutto lo stopper pisano, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, rappresenta un ingaggio di sicuro affidamento nel caso in cui abbia definitivamente accantonato i problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime due annate. Guai muscolari che ne hanno ritardato l’approdo in cadetteria dopo le belle stagioni in C con le maglie di Pontedera e Arezzo. A Lucca, Madrigali troverà in panchina quel Giancarlo Favarin che pochi mesi fa fece di tutto per volerlo a Gavorrano nello scorso mercato invernale. La trattativa, che sembrava sul punto di concludersi felicemente, saltò proprio in dirittura di arrivo.

Madrigali, che conta una presenza nella nazionale under 18, sa farsi valere nel gioco aereo, aiutato dal suo 1,90 di altezza, anche nelle aree avversarie come testimoniano i suoi quattro gol segnati nella stagione 2015-2016 con l’Arezzo. Il prodotto del vivaio della Fiorentina è un difensore che ama cercare l’anticipo sulla punta avversaria. Successivamente arrivò il trasferimento a Cosenza, dopo il centrale pisano riportò la rottura del crociato che lo ha costretto, di fatto, a stare ai box per il campionato 2017-2018. La voglia di riprendersi il tempo perso, oltre che alla qualità tecniche e di serietà, sarà “benzina” importante per questo classe 1995.

Caratteristiche fisiche simili, è alto 1,91, anche per Marco De Vito. Possibile che il difensore di Soverato sia, nelle future gerarchie di Favarin, l’alternativa allo stesso Madrigali. Nell’ultima stagione, dopo essere stato svincolato dal Monopoli, De Vito ha vestito la maglia del Casarano, club che milita nell’Eccellenza pugliese. In Italia, sempre tra i professionisti, il ventisettenne ha difeso pure i colori della Reggina mentre in D ha militato nel Mezzocorona e nella Folgore Caratese. Per De Vito ci sono state anche delle esperienze all’estero nella Serie B croata con l’Imotski e nel massimo campionato slovacco con il Dukla. Nei prossimi giorni dovranno essere apportati gli altri acquisti per permettere a Giancarlo Favarin poter dare il via agli allenamenti lunedì prossimo. Ancora da decidere se ci sarà il ritiro al Ciocco oppure se la preparazione verrà svolta a Lucca.

Ingressi in dirigenza

In questa sua nuova avventura, la seconda dopo quella del marzo 2012 a Treviso, Ivano Reggiani potrebbe avvalersi di Giuseppe Materazzi, padre del campione del mondo 2006 Marco ed ex allenatore di club come Bari, Lazio, Pisa, Sporting Lisbona e Venezia. Materazzi, che da qualche anno a questa parte ha ricoperto incarichi dirigenziali a Siena, Foggia e Casertana, dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico con un occhio attento anche al settore giovanile, costretto a ripartire da zero a causa dal “terremoto” causato da Grassini. Resta da capire se questa figura possa essere compatibile con quella di Obbedio, che radio mercato da sempre in orbita Lucchese.

L’altro figlio di Giuseppe, ossia Matteo, è un procuratore Fifa ed ha nella sua scuderia (il terzino Radu della Lazio e il neo portiere del Genoa Marchetti sono i nomi più famosi nda) alcuni giocatori che possono fare al caso della Pantera. Il difensore Danilo Piroli, nella scorsa stagione titolare nell’Arzachena, e la punta Andrea Magrassi, classe 1993 e 18 reti in D con il Matelica, sono due elementi che potranno essere messi sotto osservazioni dalla Lucchese.