A.S. Lucchese



Lucchese, partita la preparazione. Nel pomeriggio ci saranno altre firme di calciatori

lunedì, 30 luglio 2018, 15:11

di michele masotti

La stagione 2018-2019 della Lucchese è ufficialmente partita con l’allenamento mattutino, tenutosi a porte chiuse. Da domani prenderanno il via le doppie sessioni, mattina e pomeriggio, aperte al pubblico che serviranno a Giancarlo Favarin per testare alcuni elementi che sono in prova. Quest’oggi, intanto, dovrebbero arrivare altri quattro ufficialità. Oltre a Palmese e Bernardini, i due giovani del Genoa dei quali vi avevano dato notizia due giorni fa, dovrebbe essere arrivata l’ora di Provenzano.

Al Porta Elisa si è visto Daniele Amerini, ex rossonero della stagione 1997-1998, procuratore del centrocampista che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Cuneo e Reggina. L’agente di Provenzano, che inoltre ha la procura del portiere Pagnini, si è detto fiducioso sulla definizione di questa trattativa in virtù dell’appetibilità di una piazza come quella di Lucca, di poter lavorare con mister come Favarin e di una società, quella targata Moriconi, piaccia o no, che è sempre stata puntuale nel pagamento delle mensilità. Diametralmente l’opposto di chi, arrivato tra squilli di tromba e con mirabolanti promesse, ha portato la Lucchese ad un passo dal terzo fallimento della sua storia.

Provenzano rappresenterebbe un interprete dal sicuro rendimento per la terza serie nazionale. I primi lineamenti della Pantera che ha in mente Favarin prevedono una mediana con tanta forza fisica. Si stanno allenando con i rossoneri anche l’esperto Ghinassi, l’esterno ex Gavorrano Papini e i due giovani di proprietà del Pisa, Cuppone e Favale. Quest’ultimo è sceso in campo per una mezzora ieri sera nel primo turno di Coppa Italia maggiore contro la Triestina. Entrambi, qualora ci verrà raggiunto un accordo, approderanno in rossonero con la formula del prestito.

La carta Cuppone potrebbe essere interessante e redditizia dal punto di vista tecnico. Il classe 1997 è una prima punta che ha solo bisogno di giocare e di mettere in mostra le suo doti da “rapinatore” d’area di rigore, come testimoniato nella parentesi con la Paganese quando pochi mesi fa in 8 presenze andò in gol 3 volte. Radio mercato, inoltre, parla dell’interessamento della Pantera per il difensore centrale, scuola Torino e classe 1998, Simone Auriletto. Per l’ex capitano della Primavera granata, possente stopper alto 1,88, quella nella città dell’arborato cerchio sarebbe la sua seconda esperienza in C dopo quella di Reggio Calabria.

Gli altri giocatori in prova sono Baroni (non si tratta del difensore Riccardo nda), il centrocampista ex Lanusei Alessandro Masia, Davide Scatena e i giovani attaccanti Vatteroni e Camarlinghi, rispettivamente cresciuti nei vivai di Spezia e Livorno.

Ecco la lista completa:

Baroni, Bernardini, Bortolussi, Cardore, Cuppone, De Vito, Favale, Ghinassi, Lombardo, Madrigali, Pagnini, Palmese, Palumbo, Papini, Provenzano, Tavanti, Vatteroni, Masia, Scatena, Camarlinghi.