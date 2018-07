A.S. Lucchese



Lucchese, tutto in stand-by in attesa delle commissioni

giovedì, 19 luglio 2018, 16:25

di michele masotti

Strappata all’ultimo istante dall’esclusione dalla Serie C e dal terzo fallimento in 10 anni, il tutto per merito di Arnaldo Moriconi e dei soci di Lucchese Partecipazioni, il sodalizio rossonero è in attesa di conoscere quale sarà l’esito del ricorso sull’esclusione, maturata in primo grado, dalla Serie C 2018-2019. Se tutto, come sembra presagire, andrà nella direzione della riammissione della Lucchese nella terza serie nazionale, nel giro di pochi giorni la dirigenza rossonera sarà chiamata a risolvere questioni.

Dagli sviluppi societari, vedi possibile ingresso di un nuovo socio di maggioranza, a quelli tecnici, con un parco giocatori completamente da rifondare, sono soltanto in quattro ad essere sotto contratto, e con Menichini, attuale allenatore della Pantera, che difficilmente inizierà la sua avventura in rossonero dopo l’addio di Fabrizio Lucchesi. Inoltre riteniamo che, una volta portati a compimento i primi acquisti, dovrà prendere il via la preparazione nel corso della prossima settimana. Il campionato, salvo rinvii che potrebbero verificarsi alla luce della miriade di ricorsi sbocciati dopo la modifica della graduatoria di ripescaggio in B, partirà infatti domenica 26 agosto. A tutto ciò, rimanendo sempre sul futuro torneo, andranno aggiunti i punti di penalizzazione, si va dal di un -6 al massimo di un -10, unica vera e sciagurata eredità lasciata nella città dell’arborato cerchio da Lorenzo Grassini. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Futuro societario

Nonostante l’ultimatum ventilato da Fabio Bettucci, intermediario per conto della Boreas Capital Holding, il rebus legato al pacchetto di maggioranza della Pantera verrà sciolto soltanto dopo aver avuto l’ufficialità di partecipare alla prossima Serie C. Arnaldo Moriconi, coadiuvato dagli altri soci lucchesi, stanno studiando e scandagliando fino al minimo dettaglio tutte le proposte arrivate sul tavolo. Oltre alla Boreas, si sono dimostrati interessati alla Lucchese una cordata romana con intermediario l’ex rossonero Andrea Sturba, in procinto di entrare nei quadri della Pantera con Lucchesi, l’imprenditore Ivano Reggiani, ex direttore generale del Treviso e un imprenditore lucchese che per il momento preferisce restare in incognito. Di certo le perplessità, almeno su alcuni di questi nomi, non mancano. Nello scorso febbraio Reggiani è stato condannato dal Tribunale di Firenze a 2 anni e 6 mesi per bancarotta per il fallimento della società Joint s.r.l . La Boreas Capital Holding, appartenente all’I.G.S. Holding che opera negli Emirati Arabi, aveva tentato quest’inverno di acquisire il Vicenza, club poi fallito e ripartito per effetto dell’arrivo dell’imprenditore Renzo Rosso, fondatore della marca di abbigliamento Diesel. Il nodo della vicenda, tanto per essere prosaici, resta da capire chi garantisce una concreta liquidabilità economica.

Moriconi dovrà sfogliare la margherita tra questi quattro petali-offerte, a meno che non decida, ipotesi non da scartare a questo punto, di mantenere il pacchetto di maggioranza della Pantera. Registriamo, inoltre, che Carlo Bini, tornato ad essere l’amministratore unico della Lucchese dopo il mese di Gianni Ferruzzi, abbia affermato di concludere il suo periodo nel sodalizio rossonero una volta terminata, in un modo o nell’altro, la querelle societaria.

Palla al campo

I terzini Palumbo e Tavanti, il mediano Cardore e la prima punta Bortolussi: sono questi i quattro elementi sotto contratto con il club fondato nel 1905. Il resto della truppa che ha disputato l’ultima stagione, fatti salvi gli svincolati Razzanelli, Dell’Amico, Di Masi, Merlonghi e Parker, si sono sistemati in altri lidi. L’ultimo della serie in ordine cronologico è stato il centrocampista Federico Russo, sceso in D tra le fila del San Donato Tavernelle. Inutile sottolineare come il lavoro del futuro direttore sportivo dovrà essere immane e alquanto tempestivo. Una mano potrebbe arrivare dai molti svincolati che si stanno allenando in questi giorni nel centro federale di Coverciano. Si tratterebbe di elementi di esperienza, fondamentali in vista di un campionato che sarà all’insegna della rincorsa vista la partenza ad handicap della Lucchese. Francesco Ruopolo, Marius Stankevicius, il versiliese Leonardo Massoni, Giusto Priola, l’ex rossonero Giuseppe De Feudis e Giuseppe Giovinco hanno alle spalle molte stagioni tra i professionisti.

Per quanto concerne la guida tecnica, considerando l’addio di Menichini, il prescelto dai soci lucchesi è Giancarlo Favarin, andato ad un passo dall’impresa di salvare il Gavorrano. Per l’allenatore pisano si tratterebbe di un ritorno nel club rossonero, dove ottenne tra il 2008 e il 2010 ottenne una doppia promozione dalla D alla C1. Nel caso in cui dovesse subentrare una delle cordate sopra citate, i nomi sul tavolo sono due. Il candidato forte per la Boreas Capital, con Tito Corsi nelle vesti di direttore generale, sarebbe Aldo Firicano, mentre la cordata che rappresenta Sturba punterebbe su Oberdan Biagioni, ex punta negli anni 90’ di Foggia e Fidelis Andria che ha maturato come tecnico esperienze a Olbia, Potenza e Viterbo.