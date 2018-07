A.S. Lucchese



Mister Favarin fissa i tempi: “Lunedì scatta la preparazione al Porta Elisa: dal 6 agosto saremo in ritiro al Ciocco”

sabato, 28 luglio 2018, 08:32

di michele masotti

A fianco ad Ivano Reggiani nella sua prima uscita da direttore generale della Lucchese, mister Giancarlo Favarin e l’amministratore di Città Digitali, in rappresentanza del club, Giuseppe Bini si sono presentati davanti ai cronisti. Stabilito il “warm up” di questo avvio di stagione: da lunedì avvio della preparazione a Lucca, domenica 5 agosto debutto in Coppa Italia ad Arezzo e dal giorno successivo ritiro al Ciocco che dovrebbe durare 10 giorni. Nella corso della conferenza stampa è stato presentato il nuovo medico sociale Sergio Precisi che prende il posto di Adolfo Tambellini. Precisi ha già lavorato con Favarin ai tempi del Pisa ed è stato anche il dottore del Pontedera. Un restyling in tutto e per tutto, per la Lucchese versione 2018-2019. Con i tre acquisti odierni, dentro De Vito, Madrigali e il figlio d’arte Lombardo, la rosa rossonera sale a sette effettivi. Nella giornata di domani sono previsti altri annunci, tra cui quello di un centrocampista esperto per la categoria e un paio di giovani provenienti dalla “cantera” di un club di Serie A.

Intanto, sono usciti gli undici gironi preliminari della Coppa Italia di Serie C. Cinque di questi, tra cui quello della Lucchese, hanno al loro interno una X, ovvero sia l’equivalente di una compagine che verrà ripescata. I rossoneri, inseriti nel girone D, dovranno vedersela con l’Arezzo e con ogni probabilità con il Prato, che nella mattinata di ieri ha richiesto l’ammissione nella terza serie nazionale. La Pantera scenderà in campo domenica 5 agosto in notturna in quel di Arezzo. Ricordiamo che dai gironi inaugurali sono esentate quelle formazioni di C che prenderanno parte al primo turno della Coppa Italia maggiore.

Il tecnico rossonero ha spiegato come si sia creato un feeling positivo con il neo direttore generale ed ha illustrato i tre nuovi innesti, i primi di una lunga serie.

“Reggiani mi ha dato la possibilità di conoscere il suo modo di lavorare.” – esordisce Favarin- “Attraverso le sue vaste conoscenze speriamo di centrare quelli obiettivi che ci permetteranno di allestire una squadra all’altezza. Abbiamo ingaggiato i due difensori centrali Madrigali e De Vito e mediano Lombardo. Quest’ultimo è un centrocampista di qualità che può agire sia davanti alla difesa che come mezzala. Siamo vicini a chiudere altri contratti. Cercheremo di trovare elementi che si stanno già allenando in altri club per sfruttare il lavoro che hanno fatto. Questa è l’unica strategia possibile per recuperare il tempo perso. ”

Favarin ha poi stilato il programma delle prime settimane di lavoro. “Da lunedì inizieremo la preparazione al Porta Elisa; domenica ci attenderà già il primo turno di Coppa Italia ad Arezzo.”- sono le parole del trainer rossonero. “Credo che lunedì avremo un nucleo importante, con circa 12-14 calciatori. Dopo la partita di Coppa ci trasferiremo nel ritiro del Ciocco: dobbiamo ancora valutare se fare sette o dieci giorni.”

A fare un riassunto della composizione societaria e degli eventuali interessamenti alla maggioranza del club rossonero ci ha pensato Giuseppe Bini. “Dal punto di vista societario l’amministratore unico è Carlo Bini che si è accollato le quote non ricapitalizzate da Grassini. Noi di Città Digitali rimaniamo al 16%. Ovviamente se le altre componenti (Lucca United e Moreno Micheloni nda) non ricapitalizzeranno, le loro quote saranno assorbite dalla maggioranza. Per il momento proseguiamo con questa compagine societaria per provare a ricostruire il settore giovanile. La penalizzazione arriverà durante il campionato; proveremo a ridurla con i ricorsi.”