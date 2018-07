Parte la stagione della Lucchese, rossoneri in campo al Porta Elisa

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 30 luglio 2018, 15:11

La stagione 2018-2019 della Lucchese è ufficialmente partita con l’allenamento mattutino, tenutosi a porte chiuse. Da domani prenderanno il via le doppie sessioni, mattina e pomeriggio, aperte al pubblico che serviranno a Giancarlo Favarin per testare alcuni elementi che sono in prova. Quest’oggi, intanto, dovrebbero arrivare altri quattro ufficialità

sabato, 28 luglio 2018, 12:10

Perfezionati nella giornata di ieri gli innesti di De Vito, Madrigali e Lombardo, la Lucchese sta cercando di colmare il gap temporale con le sue future rivali. Quest’oggi ci saranno altri due ingaggi, entrambi under e provenienti dal Genoa

sabato, 28 luglio 2018, 08:32

Stabilito il “warm up” di questo avvio di stagione: da lunedì avvio della preparazione a Lucca, domenica 5 agosto debutto in Coppa Italia ad Arezzo e dal giorno successivo ritiro al Ciocco che dovrebbe durare 10 giorni

venerdì, 27 luglio 2018, 21:33

In una conferenza stampa monstre, durata poco meno di un’ora, la Lucchese ha presentato Ivano Reggiani. Il neo direttore generale ha parlato a 360°. Vicissitudini giudiziarie, sua esperienza da intermediario nel mondo del calcio, i pochi mesi in quel di Treviso nel 2012 e i suoi progetti per la Pantera

venerdì, 27 luglio 2018, 21:00

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Saverio Madrigali e Mattia Lombardo. Entrambi i giocatori hanno sottoscritto un accordo annuale

venerdì, 27 luglio 2018, 17:25

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco De Vito, prestante difensore, classe '91