Prosegue il mercato: nuovi acquisti in casa rossonera

martedì, 31 luglio 2018, 13:21

Il direttore generale rossonero Ivan Reggiani annuncia in esclusiva alla Gazzetta la sua decisione di abbandonare il sodalizio rossonero. Durissime parole per Favarin

martedì, 31 luglio 2018, 10:54

Dopo la burrascosa nottata di ieri, Giancarlo Favarin si è presentato di buon ora allo stadio Porta Elisa per dirigere l'allenamento mattutino aperto al pubblico. Il trainer pisano ha deciso di rinviare ogni decisione sul proseguo di questa sua seconda avventura a Lucca soltanto a stasera dopo l'allenamento delle 17

lunedì, 30 luglio 2018, 22:54

Incredibile, ma vero. A meno di una settimana dalla conferenza di presentazione, e dopo le due sessioni di allenamento, Giancarlo Favarin ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della Lucchese

lunedì, 30 luglio 2018, 22:51

Giancarlo Favarin, appena nominato allenatore dei rossoneri, spiega le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare la società rossonera nonostante l'accordo verbale intercorso con Arnaldo Moriconi

lunedì, 30 luglio 2018, 15:11

La stagione 2018-2019 della Lucchese è ufficialmente partita con l’allenamento mattutino, tenutosi a porte chiuse. Da domani prenderanno il via le doppie sessioni, mattina e pomeriggio, aperte al pubblico che serviranno a Giancarlo Favarin per testare alcuni elementi che sono in prova. Quest’oggi, intanto, dovrebbero arrivare altri quattro ufficialità

lunedì, 30 luglio 2018, 11:28

Oggi primo giorno di allenamento allo Stadio Porta Elisa per i rossoneri. Circa venti gli uomini agli ordini di mister Giancarlo Favarin tra tesserati, giovani e giocatori in attesa di valutazione