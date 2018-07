Reggiani sbarca a Lucca: sarà il nuovo direttore generale?

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 26 luglio 2018, 13:02

Il direttivo di Lucca United comunica che a seguito della riunione dei soci di lunedì 23 luglio presso il Museo posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa, Lucca United Soc. Coop. ha deciso di non procedere al ripianamento della perdita d'esercizio della AS Lucchese Libertas 1905

mercoledì, 25 luglio 2018, 20:14

Una folta platea e tanti applausi hanno fatto da cornice all’inizio della seconda era di Giancarlo Favarin in quel di Lucca

mercoledì, 25 luglio 2018, 13:06

Giancarlo Favarin, ex allenatore della Lucchese negli anni 2008-2010, è in questo momento a colloquio con il presidente rossonero Arnaldo Moriconi

martedì, 24 luglio 2018, 17:56

A cinque giorni dalla riammissione in Serie C, a proposito, martedì 7 agosto a Roma usciranno sia i tre gironi che i calendari, si attende ancora la prima mossa di “campo” per la Lucchese versione 2018-2019

domenica, 22 luglio 2018, 15:26

In pole position per la panchina resta Giancarlo Favarin, particolarmente apprezzato tra i dirigenti della Pantera. Per quanto concerne l’incarico di direttore sportivo, invece, si stanno mettendo le basi per il clamoroso ritorno di Antonio Obbedio, vicino all’addio dalla Viterbese dopo un mese

venerdì, 20 luglio 2018, 12:00

I rumors raccolti in mattinata hanno trovato la conferma ufficiale poco dopo le 19. Il comunicato emesso dal commissario straordinario della Figc ha dichiarato che la Lucchese, insieme agli altri cinque club sospesi in primo grado, farà parte del prossimo campionato di serie C