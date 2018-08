Alex Nannelli ceduto alla Fiorentina

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 9 agosto 2018, 20:31

I rossoneri, in parte rivoluzionati nell’undici titolare, hanno superato di misura il Castelnuovo, club che milita in Eccellenza e del quale Giancarlo Favarin ha scritto luminose pagine di storia, vedi promozione in C2 nella stagione 1998-1999, del sodalizio del capoluogo garfagnino

giovedì, 9 agosto 2018, 10:13

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese - Arezzo di Coppa Italia, in programma domenica 12 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Porta Elisa, è attiva sul circuito Go2

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:53

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Martinelli, esperto difensore classe '91. Martinelli, che può vantare circa 200 presenze tra i professionisti, nelle ultime due stagioni ha militato nel Prato, indossando anche la fascia da capitano

mercoledì, 8 agosto 2018, 12:36

La A.S. Lucchese Libertas sfiderà l'U.S. Castelnuovo Calcio, compagine militante nel campionato di Eccelenza, in una gara amichevole che si disputerà giovedì 9 agosto alle ore 17.30 presso il campo sportivo de 'Il Ciocco', dove i rossoneri stanno svolgendo il ritiro pre-campionato

mercoledì, 8 agosto 2018, 10:22

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simone Greselin, classe '98, in arrivo dalla Giana Erminio

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:47

Il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri sulla Garfagnana ha concesso una tregua, attorno alle 17, alla truppa rossonera guidata da Giancarlo Favarin che ha così svolto regolarmente il primo allenamento del ritiro al Ciocco