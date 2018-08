A.S. Lucchese



Amichevole da dimenticare per la Lucchese, sconfitta 3-0 dal Seravezza

domenica, 19 agosto 2018, 18:54

di michele masotti

3-0

Seravezza: Cavagnaro (81’ Della Pina), Syku (76’Murgia), Piazzolla (65’ Pietra), Biagi (65’ Cornacchia), Parenti (62’ Podestà), Fiale, Borgia, Bortoletti (81’Galloni), Imbrenda (68’ Nelli), Rodriguez (68’Bedini) e Granaiola (85’Bongiorni) Allenatore: Valter Vangioni

Lucchese: Pagnini, Madrigali, Santovito, De Vito, Papini, Bernardini, Lombardo, Cardore, Cotroneo, Bortolussi e Baroni Sono entrati: Greselin Ghinassi, Isola, Favale, Sorrentino, Provenzano, Palumbo, Convitto, Fazzi Allenatore: Giancarlo Favarin

Marcatore: 21’, 27’ e 61’ Rodriguez

Note: Calci d’angolo 1-5

Seconda amichevole stagionale e netto passo indietro fatto registrare dalla Lucchese: i rossoneri perdono per 3-0 a Seravezza e attendono buone notizie da questi ultimi giorni di calciomercato per colmare le lacune presenti nella rosa. In una formazione sperimentale, come quella dei primi 45’, ha funzionato davvero poco al cospetto di un Seravezza ben messo in campo e che ha tutte le armi per ripetere il lusinghiero cammino della passata stagione.

Il 3-5-2 è lo schema utilizzato da Vangioni e Favarin. Il tecnico pisano testa Cotroneo e Papini, due in prova, e concede fiducia al giovane Baroni così come a Santovito. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare proprio l’ufficialità dell’approdo in prestito del difensore di proprietà del Parma. Davvero tanti gli esperimenti impostati da Favarin. Discorso opposto, invece, per il Seravezza che già nell’amichevole contro lo Spezia aveva fornito risposte confortanti. Vangioni schiera quello che, a grandi linee, sarà l’undici prescelto per la prima di campionato. Osservato speciale Rodriguez, seconda punta tutta tecnica e velocità autore di un eurogol contro lo Spezia. Presente in tribuna per studiare la compagine versiliese, futura avversaria in campionato, Guido Pagliuca, attuale mister del GhiviBorgo e principale artefice di quella Lucchese che quattro anni fa tornò tra i professionisti.

Al 17’ Rodriguez mette in mostra tutte le sue qualità. Ricevuto palla sulla trequarti, il talentuoso cubano si destreggia in uno slalom speciale che si conclude con un rasoterra che sfiora il palo alla sinistra di Pagnini. Il numero dieci del Seravezza non perdona quattro minuti più tardi. Pallone banalmente perso dalla Lucchese a centrocampo, immediata verticalizzazione per Rodriguez che supera in velocità, altro passo, De Vito e trafigge il numero uno ospite con un preciso tocco. Al 26’ una discesa di Borgia sulla corsia mancina viene interrotta in area dalla scivolata di Cotroneo. Calcio di rigore che il solito Rodriguez trasforma con una soluzione di potenza sotto la traversa. C’è poco da salvare nella Pantera della frazione inaugurale, mai incisiva dalle parti di Cavagnaro. Molto bene il Seravezza, che ricalca alla perfezione il credo calcistico e la grande organizzazione tattica tipica di Vangioni. Reparti molto compatti, centrocampisti in grado di esercitare una forsennata pressione sui portatori di palla rivali e due elementi, Borgia e Rodriguez, in grado di eseguire degli “strappi” importanti con la loro rapidità.

Nella ripresa, Favarin mette in un campo una formazione nuova di zecca. Aiolfi tra i pali, Isola, Martinelli e Ghinassi in difesa mentre sugli esterni agiscono Palumbo e Favale. Davanti alla difesa spazio a Fazzi, con ai suoi lati Provenzano e Greselini: in attacco Convitto, altro calciatore in prova, svaria alle spalle di Sorrentino. Porta la firma di Convitto il primo tiro della Lucchese verso lo specchio della porta di Cavagnaro. Al 58’ triangolazione nello stretto con Greselin e respinta in corner del numero uno locale, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Sempre Convitto si fa vedere con una serpentina e conseguente conclusione che termina sull’esterno della rete. I problemi odierni della difesa della Lucchese continuano a palesarsi. Basta una verticalizzazione di Granaiola per tagliare in due la retroguardia ospite ed innescare Rodriguez, lucido nello scartare Pagnini e realizzare la personale tripletta.

Prima del triplice fischio finale c’è solo da segnalare una punizione alta di Provenzano e un gol piuttosto semplice sbagliato da Galloni.

Mercoledì prossimo la truppa di Favarin effettuerà un amichevole a Montignoso contro una compagine di Eccellenza. Programma da definire, invece, per il Seravezza visto che domenica prossima comincerà sì la Coppa Italia di D ma i ragazzi di Vangioni sono esentati dal turno preliminare.



Foto di Riccardo Cavirani