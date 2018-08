A.S. Lucchese



Arezzo - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

giovedì, 2 agosto 2018, 14:38

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari della prima giornata della fase eliminatoria della Coppa Italia Serie C 2018/2019. I rossoneri, inseriti nel girone D, domenica 5 agosto alle ore 20:30 affronteranno l'Arezzo presso lo Stadio Comunale "Città di Arezzo".

I biglietti sono acquistabili in prevendita on line all'interno del circuito TicketOne – Listicket ed il prezzo per il Settore Ospiti è di euro 10,00, mentre i tagliandi di Tribuna Laterale sono in vendita a 15 euro.

La società rossonera ha inoltre provveduto ad attivare una biglietteria interna, sotto la tribuna dello Stadio Porta Elisa, dove i tagliandi per la partita saranno acquistabili giovedì 2 agosto e venerdì 3 dalle ore 17 alle 19.

L'ingresso per gli invalidi al 100% e per i minori di anni 6 sarà completamente gratuito.

Si ricorda inoltre che i biglietti sono solo nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, e alla partita, muniti di un documento di identità valido.