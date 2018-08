Dal Pisa arriva in prestito Giulio Favale

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 5 agosto 2018, 20:43

Il meritato pareggio porta in dote a tutta la Lucchese, supportata da 130 tifosi in questo vernissage stagionale, una sostanziosa iniezione di fiducia. In settimana sapremo se questo girone D verrà completato da una ripescata, potrebbe essere l’Imolese, o se ci sarà il replay di questa sfida, ovviamente al Porta...

sabato, 4 agosto 2018, 08:45

Il ritorno di Obbedio, il cui annuncio ufficialmente sarà sancito ad inizio della prossima settimana, e il rafforzamento della figura di Favarin rappresentano un rafforzamento della Lucchese al momento di sedersi al tavolo per trattare con i calciatori.

venerdì, 3 agosto 2018, 17:10

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver acquisito in prestito, con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Sorrentino, attaccante classe '95 in arrivo dalla Juve Stabia. Sorrentino ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Rieti e Sambenedettese tra Serie D e C

giovedì, 2 agosto 2018, 21:52

A tre giorni dal debutto ufficiale di Arezzo, calcio d’inizio fissato per le 20.30, le possibilità di un ritorno di Antonio Obbedio sul pianeta Lucchese salgono vertiginosamente

giovedì, 2 agosto 2018, 14:38

I biglietti sono acquistabili in prevendita on line all'interno del circuito TicketOne – Listicket ed il prezzo per il settore ospiti è di 10 euro mentre i tagliandi di Tribuna Laterale sono in vendita a 15 euro

mercoledì, 1 agosto 2018, 12:44

Superate le ultime, burrascose 24 ore, iniziate con le dimissioni (poi rientrate) di Favarin e terminate con l’addio del direttore generale Ivano Reggiani e di Giuseppe Materazzi, la Lucchese sta proseguendo la preparazione in vista del debutto ufficiale