Dal Venezia arriva in prestito il centrocampista Roberto Strechie

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 22 agosto 2018, 21:28

Buona sgambata della Lucchese in quel di Montignoso. Nella giornata in cui è stato sancito il rinvio ufficiale del campionato, si partirà nel week-end del 15-16 settembre con i calendari che saranno stilati venerdì 8, Giancarlo Favarin ha avuto risposte positive dal suo gruppo

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:14

Ingaggiati gli under, gli ultimi della lista dovrebbero essere Santovito e Papini, adesso sotto con i giocatori di esperienza e in grado di far compiere un salto di qualità alla rosa. È questa la linea guida che il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio sta adottando in questi ultimi tre...

martedì, 21 agosto 2018, 19:08

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco Castagna, centrocampista classe '98

lunedì, 20 agosto 2018, 16:20

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver completato l'organigramma relativo al settore giovanile per la stagione calcistica 2018/19.Di seguito la lista completa di Dirigenti, allenatori e staff, comprensiva anche delle cariche già assegnate per il settore femminile

domenica, 19 agosto 2018, 18:54

Seconda amichevole stagionale e netto passo indietro fatto registrare dalla Lucchese: i rossoneri perdono per 3-0 a Seravezza e attendono buone notizie da questi ultimi giorni di calciomercato per colmare le lacune presenti nella rosa

sabato, 18 agosto 2018, 20:04

La A.S. Lucchese Libertas è lieta di annunciare che a partire da lunedì 20 agosto prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19, caratterizzata da una prima fase di vendita (fino a giovedì 23 agosto) con prezzi e tariffe speciali in tutti i settori