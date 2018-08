A.S. Lucchese



De Feo-Lucchese trattativa ben avviata. Aperta la pista che porta a Cenetti

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:14

di michele masotti

Ingaggiati gli under, gli ultimi della lista dovrebbero essere Santovito e Papini, adesso sotto con i giocatori di esperienza e in grado di far compiere un salto di qualità alla rosa. È questa la linea guida che il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio sta adottando in questi ultimi tre giorni di calciomercato. Una volta scattata la chiusura, fissata per le 12 di sabato 25 agosto, sarà possibile, comunque, tesserare eventualmente dei giocatori in regime di svincolo. La priorità assoluta rimane ampliare il parco attaccanti. Compito non dei più facili, alla luce degli esosi stipendi che hanno alcune le punte che stanno animando questi ultimi giorni di trattative.

Perfezionati gli arrivi del talentuoso Andrea Isufaj, preso in prestito dal Chievo Verona, e della scommessa Marco Castagna, 2 presenze nello scorso campionato tra Modena e Teramo, nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo il ritorno di Gianmarco De Feo nel club rossonero. La seconda punta di Eboli, legata all’Ascoli da un contratto che scade il 30 giugno 2020, ha dato il suo assenso per tornare a difendere i colori della Pantera. Proprio nella città dell’arborato cerchio il prodotto del settore giovanile ha vissuto la sua migliore stagione, segnando nove gol e sfornando otto assist nelle 39 partite disputate, play-off compresi. A meno di eventuali offerte provenienti dai club di B, che francamente non paiono essere all’orizzonte, il veloce attaccante campano, sulle cui tracce si sta muovendo pure il Novara, ha dato la “precedenza” alla Lucchese rispetto a qualsiasi altro club della terza serie. Davvero una bella dimostrazione di affetto e anche riconoscenza verso la piazza rossonera.

La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito. L’unico scoglio resta quello della modalità di pagamento dello stipendio di De Feo, superiore ai parametri rossonero. In tale caso una mano sarà data dall’Ascoli, fresco di un cambio societario, che contribuirebbe al pagamento dell’ingaggio. Questa trattativa potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato. L’arrivo di De Feo alzerebbe in maniera significativa il potenziale offensivo a disposizione di Favarin. Ad oggi il tecnico pisano può contare sui soli Bortolussi, Sorrentino e l’ultimo arrivato Isufaj.

Detto che il lungo di stop di Tavanti aprirà le porte al tesseramento di Elia Papini, under che conosce la categoria, le attenzioni si spostano sul reparto mediano. Da monitorare la situazione di Giacomo Cenetti, il cui cartellino è di proprietà dell’Arezzo. Il classe 1989, che in C ha vestito anche le maglie di Carpi, Venezia e Bassano, è un pallino del ds Antonio Obbedio che lo avrebbe voluto a Lucca anche nell’ultimo mercato invernale.

I rapporti ai ferri corti tra Cenetti e il suo club di appartenenza, alla disperata ricerca di sfoltire una rosa mastodontica dopo i 14 nuovi acquisti, potrebbero facilitare lo sviluppo dell’operazione. Cenetti sarebbe quell’elemento in grado di fornire la giusta dose di esperienza alla mediana di Favarin. Sfuma definitivamente la suggestiva ipotesi dell’immediato ritorno di Iacopo Fanucchi in rossonero. Il fantasista classe 1981 non si muoverà da Pistoia.