Due nuovi innesti in casa rossonera: arrivano Castagna e Isufaj

lunedì, 20 agosto 2018, 16:20

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver completato l'organigramma relativo al settore giovanile per la stagione calcistica 2018/19.Di seguito la lista completa di Dirigenti, allenatori e staff, comprensiva anche delle cariche già assegnate per il settore femminile

domenica, 19 agosto 2018, 18:54

Seconda amichevole stagionale e netto passo indietro fatto registrare dalla Lucchese: i rossoneri perdono per 3-0 a Seravezza e attendono buone notizie da questi ultimi giorni di calciomercato per colmare le lacune presenti nella rosa

sabato, 18 agosto 2018, 20:04

La A.S. Lucchese Libertas è lieta di annunciare che a partire da lunedì 20 agosto prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19, caratterizzata da una prima fase di vendita (fino a giovedì 23 agosto) con prezzi e tariffe speciali in tutti i settori

venerdì, 17 agosto 2018, 20:31

Giornata di calciomercato molto densa per la Lucchese. Dopo avere gettato le basi per l’approdo in rossonero del portiere Vladimiro Falcone, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la Pantera puntella la propria retroguardia con un rinforzo di prospettiva

venerdì, 17 agosto 2018, 15:17

Smaltiti i due giorni di riposo concessi alla propria truppa, Giancarlo Favarin e i suoi ragazzi hanno ripreso quest’oggi ad allenarsi presso i campi dell’Acquedotto. Lavoro tattico e soprattutto fisico per una Lucchese che deve recuperare le due settimane di ritardo che ha nei confronti delle sue future contendenti

venerdì, 17 agosto 2018, 10:57

E' fissato per domenica 19 agosto il prossimo impegno dei rossoneri, che incontreranno il Seravezza, squadra militante nel Campionato di Serie D, per una gara amichevole con inizio alle ore 17.30 presso lo stadio 'Buon Riposo'