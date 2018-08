A.S. Lucchese



Favarin raggiante: “Felice per avere subito regalato una gioia ai tifosi”

domenica, 12 agosto 2018, 23:13

di michele masotti

Un ritorno migliore su quella panchina lasciata otto anni fa e adesso ritrovata, Giancarlo Favarin non avrebbe potuto immaginarlo. Ottimo match giocato dai suoi, reduci dalla seconda settimana di preparazione, e passaggio del turno ottenuto ai calci di rigori con un super Aiolfi. Il cammino di questa Lucchese 2018-2019 è ancora lungo e ricco di insidie, vedi penalizzazioni prossime ad arrivare, ma la grinta e lo spirito di gruppo che si sta formando lascia ben sperare per raggiungere la “mission” salvezza.

“Questi ragazzi sono stati encomiabili tenendo botta nelle difficoltà. Nel complesso delle due partite abbiamo meritato il passaggio del turno.” – è il parere del tecnico della Pantera- “I miei giocatori sanno che vestire questa maglia è una occasione unica. Stanno lavorando con grande impegno e umiltà.”

L’allenatore rossonera ha una dedica ben chiara per questo successo e racconta un gustoso aneddoto sul perché ha scelto la panchina opposta rispetto a quella sulla quale si sedevano i rossoneri. “Sono felice anche per i tifosi che hanno potuto gioire per il passaggio del turno.” - ha proseguito Favarin- “La scelta della panchina? Una scaramanzia legata alla presenza, secondo un giornalista, di un gatto morto sotto quella determinata panchina. Da allora mi sono sempre situato in quella opposta (dove la Lucchese ha attaccato nella ripresa nda).”

Due parole anche su Stefano Aiolfi, il protagonista della notte rossonera. “Aiolfi è un portiere di prospettiva e non potrà altro che migliorare sotto la guida di un ottimo preparatore dei portieri come Enzo Biato.” – è l’auspicio di Giancarlo Favarin che rivolge anche uno sguardo al mercato- “La squadra va puntellata in ogni reparto. Con calma cercheremo di fare le scelte migliori per non sbagliare nulla, anche alla luce dei punti dipenalità che avremo.”

Alla fine si presenta ai microfoni proprio lui, Stefano Aiolfi.

“Non avrei mai immaginato una serata così. La cosa più importante è stata la prestazione sfornata dalla squadra.” – è il pensiero del numero uno lombardo- “Il rigore più difficile da parare? Sicuramente il primo perché è arrivato al 90’ e avrebbe deciso la sfida. Vincere aiuta a vincere e domani ci alleneremo con ancora più grinta. La partita, secondo me, è la ciliegina sulla torta che dovremo preparare durante gli allenamenti settimanali. A dire la verità è la prima volta che ho parato un così alto numero di penalty.”