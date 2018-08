A.S. Lucchese



Favarin soddisfatto dopo l’amichevole: “Ho visto progressi”

domenica, 26 agosto 2018, 16:21

di michele masotti

A tre settimane dall’avvio (finalmente) del campionato, non paiono esserci gli estremi per un ulteriore slittamento, la seconda amichevole estiva contro il Castelnuovo ha consegnato sensazioni positive a Giancarlo Favarin. La sua Lucchese sta crescendo di condizione e migliorando sotto alcuni aspetti come la circolazione della palla. Nella rosa rimangono ancora diversi ruoli da colmare, su tutti un esterno destro, un centrocampista centrale di esperienza e una vera e propria seconda punta, ma in tal senso la proroga di altri sei giorni per le operazioni di calciomercato è una manna dal cielo alla luce del proficuo lavoro intavolato dal direttore sportivo Antonio Obbedio.

“Questa è stata un’amichevole molto utile per immettere ulteriore “benzina” nelle gambe dei ragazzi.” – ha esordito il tecnico rossonero- “Abbiamo affrontato una buona squadra come il Castelnuovo e devo dire che ho visto dei progressi da parte della mia squadra, tenendo presente che siamo sempre in una fase di costruzione. Ho voluto testare i tre nuovi innesti (Falcone, Strechie e Jovanovic nda) per vederli inseriti nei meccanismi che si stanno creando al nostro interno. Ovviamente c’è sempre da migliorare sotto alcuni aspetti e colmare qualche lacune nella rosa, ma il il ds Obbedio sta lavorando duramente per riempire tutte le caselle. Ci mancano ancora due esterni e un paio di difensori.”

Giancarlo Favarin ha poi ricordato, molto volentieri, le sue tre indimenticabili stagioni sulla panchina del Castelnuovo, con alla guida del sodalizio gialloblù Mauro Marchini. “Mi ha fatto un piacere immenso tornare qui e ritrovare tante persone, come Franco Pedreschi e Francolino Bondi, che hanno contribuito ad anni straordinari. È stato toccante avere onorato la memoria di un presidente come Mauro Marchini, una persona con cui ho lavorato in maniera eccezionale. Stagioni incredibili tra promozione in C2 e finale play-off per la Serie C1 sfiorato per un soffio.”

Anche Riccardo Contadini, allenatore del Castelnuovo, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prova offerta dai suoi ragazzi, a sette giorni dal debutto in Coppa Italia al cospetto del Camaiore. “Al di là delle due categorie di differenza” – è l’incipit di Contadini- “devo dire che è stato un buon test. Preferisco mettere alla prova i miei ragazzi contro compagini di serie superiori piuttosto che contro avversari, con il massimo rispetto, di categorie inferiori. Sono stai 90’ utili per vedere a che punto siamo con il nostro lavoro. Quest’oggi non ho rischiato Inglese perché è alle prese con un piccolo problema muscolare: speriamo di recuperarlo per la Coppa. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra e la predisposizione dei ragazzi. Anche Cecchini, elemento importante per noi, sta ritrovando minuti nelle gambe dopo aver saltato, di fatto, tutta la scorsa stagione. Sabato cercheremo di ben figurare, anche se il principale obiettivo è arrivare pronti per la prima di campionato il 9 settembre.”

Infine una battuta sul calciomercato del Castelnuovo. Dopo l’annuncio dell’ingaggio dell’ex Lammari Noah, le operazioni in entrata non sono ancora chiuse. “Ci manca una quota nel reparto arretrato;” – è il parere dell’allenatore dei gialloblù- “non è da escludere che possa arrivare in prestito dalla Lucchese vedremo nei prossimi. Inoltre restiamo vigili per vedere se possono crearsi delle opportunità per ampliare il parco attaccanti. A centrocampo, invece, siamo al completo.”