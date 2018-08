Gran colpo per l'attacco rossonero: preso Ivan Jovanovic

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 23 agosto 2018, 22:41

Mancano meno di 48 ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato riservato alle compagini di C e la Lucchese, dopo avere preso in prestito il portiere Falcone, ha di fatto in pugno anche il nuovo centravanti. Si tratta del croato Ivan Jovanovic

giovedì, 23 agosto 2018, 21:24

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito, in prestito dalla Sampdoria, il diritto alle prestazioni sportive di Wladimiro Falcone, portiere classe '95

giovedì, 23 agosto 2018, 12:03

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dal Venezia, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Gabriel Strechie, classe '00. Cresciuto nel settore giovanile della formazione veneta, con cui ha esordito tra i professionisti, Strechie si è messo in evidenza per le sue doti tecniche...

mercoledì, 22 agosto 2018, 21:28

Buona sgambata della Lucchese in quel di Montignoso. Nella giornata in cui è stato sancito il rinvio ufficiale del campionato, si partirà nel week-end del 15-16 settembre con i calendari che saranno stilati venerdì 8, Giancarlo Favarin ha avuto risposte positive dal suo gruppo

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:14

Ingaggiati gli under, gli ultimi della lista dovrebbero essere Santovito e Papini, adesso sotto con i giocatori di esperienza e in grado di far compiere un salto di qualità alla rosa. È questa la linea guida che il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio sta adottando in questi ultimi tre...

martedì, 21 agosto 2018, 19:08

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco Castagna, centrocampista classe '98