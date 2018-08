A.S. Lucchese



Jacopo Pagnini ceduto alla Pistoiese

venerdì, 31 agosto 2018, 12:07

La A.S. Lucchese Libertas ha ceduto in prestito alla U.S. Pistoiese, in accordo con lo Spezia Calcio, proprietario del cartellino, il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe '97.

La società lucchese ringrazia il giocatore per l'impegno profuso con la maglia rossonera, augurandogli inoltre le soddisfazioni professionali che merita.