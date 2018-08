La Lucchese saluta Il Ciocco: termina oggi il ritiro pre-campionato

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 13 agosto 2018, 20:43

Presentata al Porta Elisa una vecchia conoscenza rossonera: l'ex direttore sportivo della passata stagione, Antonio Obbedio, ha fatto ritorno a casa

domenica, 12 agosto 2018, 23:13

Un ritorno migliore su quella panchina lasciata otto anni fa e adesso ritrovata, Giancarlo Favarin non avrebbe potuto immaginarlo. Ottimo match giocato dai suoi, reduci dalla seconda settimana di preparazione, e passaggio del turno ottenuto ai calci di rigori con un super Aiolf

domenica, 12 agosto 2018, 22:09

In una notte di metà agosto, la Lucchese e i suo tifosi festeggiano il meritato passaggio del turno ai danni dell’Arezzo. La copertina della serata se la prende tutta Stefano Aiolfi, classe 1997 scuola Cremonese, che para ben quattro penalty (tra tempi regolamentari e seguente lotteria) e promuove al secondo...

domenica, 12 agosto 2018, 13:42

La Lucchese ha ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Alex Nannelli, portiere classe '02, alla A.C. Fiorentina. Il giovanissimo portiere, fiore all'occhiello del Settore Giovanile rossonero, si è messo in mostra nelle ultime stagioni grazie alle sue doti tecniche e fisiche, che gli sono valse anche le prime convocazioni...

giovedì, 9 agosto 2018, 20:31

I rossoneri, in parte rivoluzionati nell’undici titolare, hanno superato di misura il Castelnuovo, club che milita in Eccellenza e del quale Giancarlo Favarin ha scritto luminose pagine di storia, vedi promozione in C2 nella stagione 1998-1999, del sodalizio del capoluogo garfagnino

giovedì, 9 agosto 2018, 10:13

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese - Arezzo di Coppa Italia, in programma domenica 12 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Porta Elisa, è attiva sul circuito Go2