A.S. Lucchese



Lucchese: accelerata per il portiere Falcone. Serie C verso un ulteriore slittamento

venerdì, 17 agosto 2018, 15:17

di michele masotti

Smaltiti i due giorni di riposo concessi alla propria truppa, Giancarlo Favarin e i suoi ragazzi hanno ripreso quest’oggi ad allenarsi presso i campi dell’Acquedotto. Lavoro tattico e soprattutto fisico per una Lucchese che deve recuperare le due settimane di ritardo che ha nei confronti delle sue future contendenti. Anche se, paradossalmente, ulteriore tempo a disposizione della Pantera per colmare tale gap arriverà dall’imminente e ulteriore rinvio della partenza della Serie C.

Già, perché se nell’Eden del pallone italiano, ossia la Serie A, l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto giustamente parlare di una nuova età dell’oro, nelle altre due divisioni professionistiche la situazione è, per usare un eufemismo, in alto mare. La Serie B, ridotta da 22 a 19 partecipanti nell’arco di due giorni con tanti saluti alle ripescabili, ha già provveduto a stilare i calendari e dovrebbe partire venerdì 24. Siena, Catania, Novara, le più indicate almeno fino a sette giorni fa per prendere il posto delle “scomparse” Avellino, Cesena e Bari, promettono battaglia ed altresì sicuro che da qui all’inizio della prossima settimana partirà l’iter dei controricorsi. Giova ricordare, per dovere di cronaca, che il primo scossone venne dato dalla decisione di inserire, nuovamente, nei criteri di ripescaggio quei club che negli ultimi cinque anni erano incappati in punti di penalizzazione. Per completare il quadro, novità delle ultime ore, sarebbero in rialzo le quotazioni di una riammissione in cadetteria della Virtus Entella, danneggiata a suo avviso dalle plusvalenze gonfiate dal Cesena.

Alla luce di questo caos, una triste consuetudine delle ultime estati del calcio italiano, il presidente della Serie C Gravina ha ventilato la possibilità di bloccare la stesura dei calendari, fissata per mercoledì 22 agosto. È quasi certo che il prossimo 2 settembre non ci sarà la prima giornata di campionato. Al vaglio dell’Aic c’è pure l’opportunità di imbastire uno sciopero che riguarderebbe la Serie B e la C. Beato chi ci capisce qualcosa.

Mercato: vicina la firma del portiere Falcone

Quest’oggi alle ore 20 si chiuderà la sessione estiva di calciomercato per i team di A e B. Per la Lucchese, così come le altre compagini di C, la deadline è fissata per sabato 25 agosto. In questi minuti la Pantera ha compiuto dei passi da giganti per l’arrivo, con la formula del prestito, dalla Sampdoria del portiere classe 1995 Wladimiro Falcone, che lo scorso anno è stato alle dipendenze di Favarin in quel di Gavorrano. Il pacchetto degli estremi difensori rossoneri sarebbe così al completo. Falcone, legato ai blucerchiati da un contratto fino al giugno 2020, conta esperienze in C con le maglie di Savona e Como. Da monitorare la situazione della giovane punta Iusufaj, proprietà del Chievo Verona, che il direttore sportivo Obbedio ha messo nel mirino.

Per quanto riguarda la punta di esperienza, gli uomini mercato rossoneri attenderanno il giorno 19, quando i club di B definiranno le liste dei propri giocatori. Ci potrebbe essere qualche esubero che farebbe la differenza in C. Si complica la pista che porta a Cuppone: il giovane attaccante del Pisa, in gol in Coppa Italia a Cremona, sta impressionando mister D’Angelo che vorrebbe trattenerlo anche perché sono con le valigie in mano sia Eusepi che Negro.

Sempre in standby le situazioni di Ghinassi e Papini; una scelta sui due in prova dovrebbe essere presa ad inizio della prossima settimana. Proprio l’esterno destro classe 1996 ha le maggiori chance di essere tesserato considerando che il suo pari ruolo Tavanti rischia di operarsi al ginocchio destro, con la conseguenza di stare ai box per almeno quattro mesi.