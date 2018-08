A.S. Lucchese



Lucchese: aspettando Obbedio, prime prove generali per Arezzo

giovedì, 2 agosto 2018, 21:52

di michele masotti

A tre giorni dal debutto ufficiale di Arezzo, calcio d’inizio fissato per le 20.30, le possibilità di un ritorno di Antonio Obbedio sul pianeta Lucchese salgono vertiginosamente. Il direttore sportivo di Giulianova, ormai in procinto di liberarsi dalla Viterbese, avrebbe avuto dei contatti con Giancarlo Favarin per stabilire le priorità, in sede di mercato, da cogliere per rafforzare la Pantera. Pare che come prima punta, vero punto debole dell’ultima Lucchese, Obbedio voglia puntare su un over di qualità e che possa garantire la doppia cifra di reti, bottino assolutamente imprescindibile nella “mission” salvezza. Chissà che domani non possa arrivare l’ufficialità di questo secondo matrimonio sportivo tra l’ex mediano rossonero e il club del patron Arnaldo Moriconi.

Parallelamente alla riorganizzazione societaria, prosegue il lavoro di campo orchestrato da Favarin in vista del match di Coppa Italia. In 25, tesserati e calciatori in prova compresi, stanno sudando sotto l’occhio vigile del neo condottiero rossonero e del suo staff tecnico. Nel corso della canonica partitella di fine sessione pomeridiano, l’ex mister di Castelnuovo e Venezia ha provato quello che dovrebbe essere, salvo tesseramenti dell’ultima ora come nel caso di Ghinassi, l’undici anti amaranto. Lo schema adottato sarà un 3-5-2. Pagnini tra i pali, pacchetto arretrato con Palmese, De Vito e Madrigali. Il prodotto del settore giovanile viola, desideroso di mettersi alle spalle un anno e mezzo condizionato da un grave infortunio, è apparso come uno dei più in palla e mostrandosi particolarmente sicuro negli anticipi. A destra agirà Tavanti; curiosità per la scelta del laterale sinistro. In partitella è stato provato Cardore, uno che di professione fa il mediano. Chi ricopre quel ruolo originariamente è il baby, classe 2001, Isola. Davanti alla difesa sarà compito di Mattia Lombardo tessere le trame della manovra della Pantera. Ai suoi lati agiranno da “braccetti” Bernardini, distintosi per la sua corsa e per la capacità di recuperare palloni, e Provenzano, il rossonero più talentuoso. L’ex Tuttocuoio e Regina è il giocatore con la giusta personalità per caricarsi sulle spalle il collettivo rossonero.

Davanti, a meno di nuovi tesseramenti, spazio a Bortolussi e a Aufiero. Per la giovane punta, nata nel 1999, si tratta di una bella opportunità dopo che nella passata stagione era riuscito a strappare una manciata di presenze.

Serie C, che caos

Tra liti per i ripescaggi, fallimenti e altre problematiche, il presidente della C Gabriele Gravina ha deciso di rinviare la compilazione dei calendari, previsti inizialmente per martedì 7 agosto. Eventualità che vi avevamo paventato poco più di 20 giorni fa. Prima di campionato che andrà in scena, dunque, il prossimo 2 settembre. Alla luce di questo caos, ci chiediamo perché c’è la fretta e la volontà di fare partire la Coppa Italia di C tra tre giorni. Non sarebbe stato più corretto, essendo tutti al corrente dei problemi sopra elencati e del flop delle seconde squadre, dare il via a questa competizione, utile rodaggio per le contendenti, il 19 agosto quando si sarebbe potuto sapere con certezza chi avrebbe composto i tre gironi? Evidentemente le cose semplici non piacciono tanto ai vertici del calcio italiano.