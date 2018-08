A.S. Lucchese



Lucchese attiva sul mercato: vicino l’arrivo in prestito del difensore Santovito

venerdì, 17 agosto 2018, 20:31

di michele masotti

Giornata di calciomercato molto densa per la Lucchese. Dopo avere gettato le basi per l’approdo in rossonero del portiere Vladimiro Falcone, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la Pantera puntella la propria retroguardia con un rinforzo di prospettiva.

Si tratta del classe 1999 Riccardo Santovito, di professione difensore centrale il cui cartellino è di proprietà del Parma. Cresciuto nel settore giovanile del Carso, società laziale, Santovito è passato nell’estate 2015 agli Allievi nazionali del Latina. Dopo il fallimento del sodalizio laziale, il marcatore di Roma è stato ingaggiato dai ducali. Finito il ciclo in Primavera, 25 le presenze messe a referto lo scorso, ecco la scelta del Parma di fargli esperienza in prestito in Serie C.

Operazione che si concretizzerà con la formula del prestito e che si definirà nel giro di pochi giorni. Ricordiamo che per i club di A e B, quest’oggi alle 20.00 è finita la loro sessione estiva di calciomercato, hanno tempo per cedere i loro tesserati alle compagini di Serie C fino a sabato 25 agosto, a meno di ulteriori slittamenti della finestra di mercato relativa alla terza serie nazionale. Aumentano, quindi, sia la batteria degli under che dei difensori centrali, adesso saliti a quota cinque quelli a disposizione di Giancarlo Favarin.