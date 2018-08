A.S. Lucchese



Lucchese, ecco il centravanti che mancava: in arrivo l’ex Bisceglie Jovanovic

giovedì, 23 agosto 2018, 22:41

di michele masotti

Mancano meno di 48 ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato riservato alle compagini di C e la Lucchese, dopo avere preso in prestito il portiere Falcone, ha di fatto in pugno anche il nuovo centravanti. Si tratta del croato Ivan Jovanovic, classe 1991 che nella scorsa stagione ha difeso i colori del Bisceglie (Serie C girone C). Lo score dell’aitante prima punta di Spalato parla di 36 presenze, 8 gol e due assist. Sul giocatore sembrava essere in vantaggio il Pro Piacenza, ma il cambio di direttore sportivo dei rossoneri emiliani, via Morrone e dentro Adriano Ciardullo, ha portato all’interruzione della trattativa. Il direttore sportivo Antonio Obbedio è stato abile nel cogliere l’occasione propizia per consentire di aggiungere alla faretra offensiva di Favarin un altro arco a sua disposizione.

Jovanovic, che in patria ha militato in Hajduk Spalato, Nk Zadar, Nk Mosor e RNK Spalato, si è presentato quest’oggi (giovedì 23 agosto nda) per limare gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà alla Pantera. Da capire di quanto sarà la durata di questo rapporto: possibile la firma di un biennale. L’ufficialità di questa operazione dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Forte del suo 1,90 di altezza, Jovanovic ha nel colpo di testa uno dei pezzi forti del suo bagaglio tecnico. L’attaccante è in grado di aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o dei compagni di reparto ed è dotato, in virtù della sua mole, di una discreta velocità.

Riempiti i tasselli del portiere e della punta, gli obiettivi primari del ds rossonero, salito a Milano per questi ultimi giorni di calciomercato, si spostano sull’ingaggio di un centrocampista centrale, di un difensore e di un esterno destro per sostituire l’infortunato Tavanti.